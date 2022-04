Pivovar Primátor Náchod plánuje růst výstavu na 120.000 hl, posiluje plechovky

Náchod - Náchodský pivovar Primátor letos plánuje zvýšení výstavu asi o čtyři procenta na více než 120.000 hektolitrů z loňských necelých 116.000 hektolitrů. Větší odbyt čeká u plechovkového piva, v dodávkách sudového piva do českých restaurací a přes výpadek ruského trhu také v exportu. ČTK to řekl ředitel pivovaru Petr Kaluža. Primátor se profiluje jako výrobce speciálních piv, která tvoří téměř 40 procent jeho výstavu.

Loňský výstav pivovaru byl na úrovni roku 2020. "Vzhledem ke covidové situaci to bereme jako slušný výsledek a obhájení pozic. Podporovali jsme naše hospodské, aby těžkou dobu přežili, a vyplatilo se nám to," řekl Kaluža. Připomněl, že kvůli covidovým restrikcím byly restaurace prvních pět měsíců loňského roku zcela zavřené a na podzim do restaurací nemohli neočkovaní.

V exportu se loni pivovaru podle Kaluži dařilo vracet na objemy před epidemií, když vývoz vzrostl o více než čtyři procenta na 44.237 hektolitrů. Do ciziny tak putovalo přes 38 procent výstavu. Pivovar vyváží do 29 zemí světa, hlavními odbytišti jsou Polsko, Francie, Čína, Slovensko. Nosnými exportními pivy jsou ležák Premium a pšeničné pivo Weizen. Dosavadní rekordní export pivovar vykázal v roce 2019 ve výši 46.052 hektolitrů.

Mezi pět hlavních odběratelských zemí dosud patřilo Rusko, kam ročně směřovalo tři až pět procent výstavu pivovaru. "Odbyt do Ruska můžeme odepsat, stejně tak kvůli válce můžeme škrtnout i obchodní aktivity, které jsme měli na Ukrajině. Soustavně však na exportu pracujeme a věříme v jeho plynulý nárůst," řekl Kaluža.

Odbyt piva v plechovkách Primátor plánuje znásobit z dosavadního jednoho procenta na více než pět procent výstavu. "Zatím jsme v plechovkách nabízeli pouze výčepní pivo Antonín a ochucená nealko piva. Letos na trh plechovkového piva postupně vstoupíme i s naší nejprodávanější jedenáctkou, s dvanáctkou Premium a speciálním pivem Tchyně, které je aktuálně naší nejrychleji rostoucí značkou," řekl Kaluža. Pivo do plechovek si pivovar nechává plnit v pivovaru Svijany.

Pivovar letos čelí výraznému růstu nákladů, a to zejména u energií, u nichž jde navýšení do milionů korun. "Zabýváme se různými úsporami v provozu, zvažujeme fotovoltaiku," uvedl ředitel. Kvůli rostoucím nákladům pivovar od 1. dubna zvýšil ceny sudového i lahvového piva přibližně o jednu korunu na půllitru. "Bojíme se, zda to je poslední letošní zdražení," uvedl Kaluža.

Primátor, v němž pracuje asi 80 lidí, má ve výrobním portfoliu 18 druhů piv. K tomu přidává několik sezonních speciálů. Patří tak k pivovarům s nejširší nabídkou v českém pivovarnictví. V segmentu svrchně kvašených piv je Primátor podle dat Českého svazu pivovarů a sladoven největším výrobcem v Česku.

Pivovar Primátor, který si letos připomíná 150 let od svého vzniku, patřil v minulosti městu Náchod. V roce 2009 jej město za 150 milionů korun prodalo liberecké firmě LIF.