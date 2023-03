Pittsburgh vyhrál v NHL v Coloradu, McDavid dal šedesátý gól sezony

New York - Hokejisté Pittsburghu zvítězili v NHL i bez zraněného Jana Rutty na ledě Colorada 5:2 a posunuli se ve Východní konferenci na poslední postupové místo do play off. První hvězdou zápasu byl vyhlášen Jeff Carter, který dal dvě branky včetně rozdílové. Ve zbývajícím utkání středečního programu zdolal Edmonton doma Arizonu 4:3 v prodloužení. Utkání rozhodl druhou trefou Connor McDavid, jenž má na kontě už 60 branek.

Skóre otevřel v Coloradu ve 22. minutě po individuální akci Sidney Crosby a stal se prvním hráčem v historii NHL, který nasázel v sezoně třicet branek v 18 i 35 letech.

"Ve svém prvním roce chcete všem dokázat, že do soutěže patříte. Dokonce to platí i teď, i když je mi pětatřicet. Soutěž se omladila a chcete dokázat, že sem stále patříte," uvedl Crosby, který vstřelil třicet branek pojedenácté v kariéře. Vyrovnal tím klubový rekord Maria Lemieuxe. "Nejdůležitější je, abych podával konzistentní výkony. Pokud to odráží tahle statistika, je to skvělé," doplnil.

O chvíli později zvýšil Jake Guentzel z dorážky v přesilové hře pět na tři. Hlavním strůjcem výhry Pittsburghu byl ale Carter, jenž svými góly upravil skóre na 3:1 a 4:2. Za Colorado snižovali J.T. Compher a Devon Toews. Při risku bez brankáře pojistil Bryan Rust vítězství Penguins, kteří chyběli v play off naposledy v roce 2006.

"Je to ohromně důležitá výhra," radoval se Guentzel. "Hráli jsme u obhájce Stanleyova poháru, v jeho hale. Všichni víme, jak jsou dobří. Od prvního po posledního hráče jsme ale skvěle bránili a přesně tohle je v této fázi potřeba," podotkl.

Pittsburgh zabral po čtyřech porážkách a vystřídal v postupové osmičce Floridu, která na něj ztrácí bod. Oběma klubům zbývá odehrát do konce základní části jedenáct zápasů. Desátému Washingtonu s lídrem Alexandrem Ovečkinem se play off vzdaluje, už má na Penguins manko šesti bodů. Colorado propáslo možnost dostat se do čela Centrální divize, kam by se v případě výhry vyhouplo.

Rutta vynechal kvůli zdravotním problémům v dolní části těla třetí zápas v řadě. Na druhé straně chyběl Pavel Francouz, který chytal poslední utkání v této sezoně shodou okolností právě proti Pittsburghu 8. února.

McDavid vstřelil první gól zápasu, ale Arizona otočila trefami Janise Mosera a Claytona Kellera, který později dostal tým ještě i do vedení 3:2. Na góly Kellera pokaždé odpověděl Ryan Nugent-Hopkins, když vyrovnal na 2:2 a v 53. minutě na 3:3.

Edmontonu zařídil výhru McDavid a stal se 22. hráčem v historii NHL s šedesáti góly za sezonu. V historii Oilers překonali tuhle metu jen Wayne Gretzky a Jari Kurri. "Cítil jsem se celý zápas trochu pod tlakem, abych ho dal," přiznal McDavid. "Ve finále je to ale jen číslo. Samozřejmě potěší, že jsem se připojil k tolika skvělým hráčům, ale ještě je před námi hodně práce. Chceme se dostat před play off do dobré pozice," podotkl.

McDavid nastřílel šedesát branek v 72 zápasech, nejrychleji od doby Lemieuxe v roce 1996. Lídr Edmontonu má před sebou ještě deset utkání, v nichž může atakovat i hranici 70 tref. Naposledy ji pokořili před třiceti lety Alexandr Mogilnyj a Teemu Selänne. McDavid vede tabulku střelců před druhým Davidem Pastrňákem z Bostonu o dvanáct branek.

U všech čtyř gólů Edmontonu figuroval Leon Draisaitl v roli asistenta. Karel Vejmelka, který chytal o den dříve ve Winnipegu, plnil roli náhradního gólmana Arizony.

Výsledky NHL

Colorado - Pittsburgh 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Branky: 32. Compher, 51. D. Toews - 35. a 53. Carter, 22. Crosby, 25. Guentzel, 60. Rust. Střely na branku: 30:45. Diváci: 18.130. Hvězdy zápasu: 1. Carter, 2. Guentzel (oba Pittsburgh), 3. Compher (Colorado).

Edmonton - Arizona 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 6. a 62. McDavid, 40. a 53. Nugent-Hopkins - 24. a 49. Keller, 16. Moser. Střely na branku: 31:17. Diváci: 18.225. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Keller (Arizona).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 70 54 5 11 265:151 113 2. Toronto 70 42 9 19 239:194 93 3. Tampa Bay 72 42 6 24 250:221 90 4. Florida 71 36 7 28 250:241 79 5. Ottawa 71 34 5 32 221:231 73 6. Buffalo 70 33 6 31 251:263 72 7. Detroit 70 31 9 30 206:231 71 8. Montreal 71 28 6 37 201:264 62

Metropolitní divize:

1. Carolina 69 46 8 15 232:179 100 2. New Jersey 71 45 8 18 247:193 98 3. NY Rangers 71 41 10 20 241:194 92 4. NY Islanders 72 37 8 27 215:198 82 5. Pittsburgh 71 35 10 26 229:230 80 6. Washington 72 33 8 31 227:226 74 7. Philadelphia 70 26 12 32 187:232 64 8. Columbus 70 22 7 41 189:273 51

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 71 38 14 19 247:199 90 2. Minnesota 71 41 8 22 212:192 90 3. Colorado 70 41 6 23 233:196 88 4. Winnipeg 72 40 3 29 217:203 83 5. Nashville 69 35 8 26 198:205 78 6. St. Louis 70 31 6 33 220:255 68 7. Arizona 72 27 12 33 203:250 66 8. Chicago 70 24 6 40 175:249 54

Pacifická divize:

1. Vegas 71 44 6 21 235:200 94 2. Los Angeles 71 41 10 20 247:229 92 3. Edmonton 72 41 8 23 283:242 90 4. Seattle 70 39 7 24 245:227 85 5. Calgary 72 32 15 25 228:225 79 6. Vancouver 70 31 5 34 236:262 67 7. Anaheim 71 23 10 38 184:288 56 8. San Jose 71 19 15 37 204:274 53

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.