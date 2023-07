Pistorius uctil památku výsadkářů, s Černochovou jednal o Leopardech 2A8

Praha - V případě připojení k německému tendru na nákup bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8 by Česko chtělo pořídit nejméně 77 těchto strojů. Na dnešní tiskové konferenci po jednání s německým protějškem Borisem Pistoriusem v Praze to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hodnota tendru by měla řádově činit desítky miliard korun.

Česko by zároveň stálo o účast na výrobě, opravách a servisu těchto tanků, doplnila ministryně. Více konkrétních informací by její resort měl sdělit na konci roku.

Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru pověřila Černochovou v květnu vláda. Česko si od společného postupu slibuje výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory. Dodány by mohly být do konce dekády, uvedl dříve plukovník Ján Kerdík, ředitel odboru rozvoje pozemních sil.

Před odjezdem na ministerstvo Pistorius a Černochová položili kytice v národních barvách u pamětní desky věnované sedmi výsadkářům i duchovním, kteří je v chrámu ukrývali a byli za to popraveni.

"Jsem si vědom německých dějin a a německé odpovědnosti. Obdivuji a sdílím hrdost, kterou cítíte pro to, co dokázali všechno tito muži a co k tomu obětovali," uvedl Pistorius po pozdějším jednání na ministerstvu obrany.

V kostele 18. června 1942 zemřelo při boji sedm československých parašutistů, kteří byli spolu s dalšími vojáky vysláni z Londýna na pomoc domácímu odboji a pověřeni přípravou atentátu. Před téměř dvěma lety, v srpnu 2021, uctil jejich památku v Resslově ulici Frank-Walter Steinmeier jako první německý prezident.

Ve čtvrtek se Pistorius zúčastnil v Berlíně ceremonie k připomínce obětí německého odboje proti nacistickému režimu. Účastníci atentátu na nacistického vůdce Adolfa Hitlera z 20. července 1944 jsou podle něj dodnes v Německu vzorem a zároveň připomínkou, že je povinností Němců zachovat zemi demokratickou. V projevu zároveň kritizoval ruského autoritářského prezidenta Vladimira Putina za to, že do Evropy opět vnesl válku a že zaútočil na mezinárodní řád takovým způsobem, který Evropa považovala za relikt minulosti.

Ochrana demokracie a svobod podle Pistoriuse znamená i chránit spojence a nadále podporovat Ukrajinu, která od loňského února vzdoruje ruské invazi. Ocenil Ukrajince, kteří statečně brání svou zemi a svobodu, a zároveň je ujistil o další německé podpoře. "Potrvá tak dlouho, jak to proti agresivnímu Rusku, které pošlapává mezinárodní a lidská práva, bude nutné," dodal.