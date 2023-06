Pistoláři Rampula a Dědová mají z Evropských her stříbro, skeetařky bronz

Vratislav/Krakov (Polsko) - Pistoláři Matěj Rampula a Alžběta Dědová získali na Evropských hrách stříbro v soutěži smíšených dvojic v rychlopalbě. Ve finále na střelnici ve Vratislavi podlehli ukrajinskému sourozeneckému páru Julija Korostylovová, Pavlo Korostylov. Bronz přidal tým skeetařek v sestavě Anna Šindelářová, Martina Skalická, Barbora Šumová.

Česká střelecká výprava zdvojnásobila v Polsku počet cenných kovů po stříbru a bronzu puškaře Jiřího Přívratského. Překvapivě bez medaile skončilo družstvo skeetařů. Tým ve složení Tomáš Nýdrle, Jakub Tomeček a Radek Prokop v šestičlenné kvalifikaci obsadil poslední místo.

Rampula s Dědovou, kteří se na stejném místě před rokem stali v mixu vicemistry Evropy, jako jediní dokázali s Ukrajinci držet krok v kvalifikaci a skončili za nimi druzí s odstupem tří kruhů. Finále Češi zahájili vítěznou položkou, ale zejména druhá část duelu o zlato se odehrála ve znamení soupeřů, kteří zvítězili 16:6. Korostylov vylepšil bronz z minulých Evropských her v Minsku, Korostylovová je v této disciplíně úřadující mistryní světa.

Ukrajinci jsou tradičními rivaly českých střelců. Loni na ME podlehli Dědová s Rampulou na ME dvojici Anastasija Nimecová, Volodymyr Pasternak. Dnešní zlaté duo bylo na minulém ME bronzové. "Soupeři jsou hodně kvalitní a už od loňského roku nám dělají problém," řekla Dědová.

Její partner měl potíže se změnou prostředí před finále. "Ve finále se mi nestřílelo moc dobře, protože na finálové hale je obtížnější světlo a mně trvalo si na něj zvyknout. Povedlo se to na poslední položku a to bylo bohužel pozdě," posteskl si Rampula.

Skeetařky měly jen čtyři konkurenční týmy a v kvalifikaci nestačily na suverénní Slovenky a Italky. V duelu o bronz porazily suverénně ázerbájdžánské trio 6:0, soupeře porazily ve všech třech položkách.

Skeetaři se představili ve složení, ve kterém vloni vybojovali bronz na světovém šampionátu v Osijeku. Tentokrát ani v menší konkurenci neuspěli. Z devíti kvalifikačních položek se jediná bezchybná povedla Nýdrlemu a od postupu do duelu alespoň o bronz je dělily tři zásahy. Suverénním Finům v kvalifikaci ulétly jen tři terče z 225.

Ragbistky se utkají s Belgií o bronz i kvalifikaci OH

České ragbistky podlehly v semifinále Evropských her v Krakově Polsku 7:29 a večer se utkají s Belgií o bronz. Pokud ho získají, zajistí si postup do dodatečné olympijské kvalifikace, která se uskuteční příští rok.

Favorizované Polky, které ovládly vzájemný zápas v základní skupině loňského mistrovství Evropy 41:0, stvrdily v prvním poločasu převahu třemi pětkami. Češky se prosadily až v závěru úvodní sedmiminutovky, kdy Anežka-Marta Sládková položila pětku a Julie Doležalová proměnila následný kop, takzvanou konverzi.

Po změně stran Češky, které ve čtvrtfinále zaskočily Španělsko, nedokázaly překonat polskou obranu. Úřadující mistryně Evropy si naopak pojistily postup do finále proti Velké Británii dalšími dvěma pětkami s konverzemi.

Ragbisté po třech porážkách ve skupině na postup do čtvrtfinále nedosáhli a odpoledne se střetnou s Litvou o deváté místo. Vítězové Evropských her si zajistí přímý postup do Paříže, další dva nejlepší týmy v obou kategoriích pak místo v dodatečné kvalifikaci.

Ženy:

Semifinále: Polsko - Česko 29:7, Británie - Belgie 36:12,

20:13 o 3. místo: Česko - Belgie,

21:05 finále: Británie - Polsko.

Triatlonistka Kuříková byla 25., vyhrála Lövsethová

Triatlonistka Petra Kuříková na Evropských hrách nenavázala na nedávnou šestou příčku z mistrovství Evropy a v Krakově obsadila 25. místo s více než pětiminutovou ztrátou na nejlepší. Závod na olympijských distancích 1500 metrů plavání v jezeře Nowa Huta, 40 kilometrů jízdy na kole a 10 km běhu vyhrála Norka Solveig Lövsethová před Rakušankou Juliou Hauserovou a Belgičankou Jolien Vermeylenovou.

Tři týdny po evropském šampionátu v Madridu, kde se kvůli špatné kvalitě vody neplavalo a závod se konal jako duatlon s dvěma běžeckými pasážemi, se Kuříková od počátku pohybovala ve třetí desítce pořadí. Jednatřicetileté olympioničce, jež loni ve Španělsku v Pontevedře vyhrála závod Světového poháru, se nakonec nepodařilo vylepšit 21. místo z premiéry na multisportovní akci v Baku v roce 2015.

"Jsem hodně zklamaná. Před závodem jsem strávila tři týdny na vysokohorském soustředění ve Svatém Mořici, kde jsem trénovala s (dnes stříbrnou) Hauserovou, přitom náš trénink byl velmi podobný. Velký vliv na můj výkon měla bolavá kyčel, kvůli které nemůžu už týden běhat a bolela mě také dnes před závodem," uvedla jednatřicetiletá česká reprezentantka v tiskové zprávě triatlonového svazu.

Tereza Zimovjanová doběhla na 33. místě, Alžběta Hruškova dorazila do cíle hned za ní.

Lövsethová nasedla na kolo až za Kuříkovou jako 31. v pořadí, ale do běžeckého finále už vyrážela jako lídr vedoucí skupiny. Zvítězila s náskokem deseti sekund před Hauserovou. Vermeylenová, jež po cyklistické části figurovala na konci druhé desítky pořadí, byla o další dvě sekundy pomalejší.

Triatlon - ženy: 1. Lövsethová (Nor.) 1:57:05, 2. Hauserová (Rak.) -10, 3. Vermeylenová (Belg.) -12, ...25. Kuříková -5:39, 33. Zimovjanová -7:08 34, Hrušková (všechny ČR) -7:20. Langerová se postarala o první českou boxerskou výhru Monika Langerová se na Evropských hrách v Krakově postarala o první českou výhru v boxu po devíti porážkách. Ve druhém kole kategorie do 75 kilogramů porazila při debutu na velké akci Řekyni Vasiliki Stavriduovou 5:0 na body a postoupila do čtvrtfinále. V něm se čtyřiadvacetiletá Langerová utká ve středu s Němkou Irinou Nicolettou Schönbergerovou. Finalistky této kategorie získají účastnické místo na olympijských hrách v Paříži. Dnes ještě v ringu v Novém Targu nastoupí Lucie Sedláčková (do 57 kg) a Martin Pinc (nad 92 kg), kteří měli stejně jako Langerová v prvním kole volný los. Zbývajících devět českých reprezentantů vypadlo hned v úvodních zápasech. Kordistům hry nevyšly, všichni vypadli v prvním kole Individuální soutěž na Evropských hrách v Krakově českým kordistům nevyšla. Všichni čtyři reprezentanti včetně olympioniků Jiřího Berana a Jakuba Jurky vypadli hned v prvním kole hlavního pavouka pro 64 šermířů. Nejvýše byl klasifikován Milan Čupr na 36. pozici. Z kvalifikace celé kvarteto postoupilo s přehledem s pozitivní bilancí, Jurka svoji skupinu dokonce vyhrál a ve vyřazovací fázi ho dělil jediný zásah od postupu. Josefu Mahringerovi z Rakouska ale podlehl 14:15, stejným výsledkem smolně prohrál Martin Rubeš se švýcarským soupeřem Maxem Heinzerem. V pondělí dokázala vyhrát alespoň jeden zápas v hlavní soutěži kordistek Veronika Bieleszová, jež obsadila 27. místo. Individuální soutěže v Krakově se oproti původnímu plánu nekonají jako mistrovství Evropy. Kontinentální šampionát se uskutečnil ještě před Evropskými hrami v Plovdivu poté, co jej tam na poslední chvíli nařídila uspořádat mezinárodní federace FIE, aby mohli o body do olympijské kvalifikace bojovat i šermíři Ruska a Běloruska. Ti v Polsku startovat nesmějí. V následujících třech dnech jsou v Krakově na programu týmové soutěže, které status mistrovství Evropy mají a bude se v nich bojovat o body do olympijské kvalifikace.