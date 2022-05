Písničkářka Lucie Redlová na své album nahrála lidové i autorské písně

Praha - Lucie Redlová na své album s názvem Lidová nahrála lidové i autorské písně, ve kterých mimo jiné vzpomíná na zemřelé kolegy Jitku Šuranskou a Davida Stypku. Písničkářka v nové tvorbě částečně navazuje na na odkaz svého otce, moravského zpěváka, textaře, skladatele a multiinstrumentalistu Vlastu Redla.

"Moje současné písně nejsou folklor, žiju aktuální situací a mým cílem není pátrat v archivech. Jsem prostě muzikant, který hraje písničky," řekla v rozhovoru s ČTK.

Na album Redlová ve spolupráci s hudebníkem a producentem Jiřím Hradilem zařadila šest lidových písní a pět současných autorských. S Hradilem a textařem Jakubem Horou připravovala i píseň Vodo moja oslavující řeku Bečva. Tu v září 2020 postihla ekologická katastrofa, která je stále předmětem vyšetřování. "Textaře Kubu (Horu) ta kauza strašně štvala, takže píseň vznikla rychle. Beru to tak, že co přijde tak nějak hned, tak je to většinou ono," podotkla Redlová.

Za zásadní posun k autorské tvorbě Redlová označila skladbu Kamarádko moje věnovanou houslistce a zpěvačce Jitce Šuranské, která podlehla v jednačtyřiceti letech rakovině. "Byli jsme dlouholeté kamarádky a spoluhráčky. Když v roce 2019 náhle zemřela, hned druhý den ze mě vypadl text pro ni. Byl to pro mě impuls vydat se směrem k lidovkám," sdělila.

Součástí alba Lidová Redlová je i skladba Hudci věnovaná Davidu Stypkovi, který zemřel ve stejném věku a na stejnou chorobu jako Šuranská loni v lednu. "Raději bych psala optimistické písničky, ale byly to pro mě zásadní události. Doufám, že celá deska není depresivní, jsem v podstatě veselý člověk," uvedla. "Ve stejném poměru jsme namíchali písničky smutné i veselé, kde jsme se snažili o jednoduchost až punkovost. Oblíbenou Horehronku mě naučila babička z otcovy strany, která pocházela z dědiny Valkovňa nedaleko od pramene Hronu," dodala muzikantka, která na album sama nahrála všechny kytary a mandolíny.

Písničkářka navazuje na odkaz svého otce Vlasty Redla. "Cítím, že jsem opravdu po letech našla polohu, která mi sedí nejvíc. A jestliže dřív jsem se opravdu až úzkostlivě vyhýbala nějakému spojení s otcem, dnes, když mi někdo řekne, že "to zní jako Redl", tak se nejenže neurazím, ale ještě to pro mě bude poklona. Dozrála jsem po letech konečně k tomu, že se k jeho dílu chci hrdě hlásit," řekla.

Písničkářka a muzikantka z Valašského Meziříčí Redlová byla členkou kapely Docuku, ve které strávila prvních 8,5 let své kariéry. Vydala s nimi dvě alba - folkové s názvem První, poslední v roce 2009 a druhé bigbítovější Křižovatka o tři roky později. V současné době spolupracuje s Jiřím Hradilem, klávesistou a členem kapel Tata Bojs, Lesní zvěř, Kafka band a dalších. Křest alba Lidová Redlová se uskuteční 4. června ve Valašském Meziříčí a 7. září v pražském Paláci Akropolis.