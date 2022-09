Písničkář Jan Pokorný vystupující pod jménem Pokáč dnes vystoupí v O2 areně

Praha - Folkový písničkář Jan Pokorný vystupující pod jménem Pokáč dnes vystoupí v pražské O2 areně, půjde o největší samostatný koncert populárního hudebníka. Pokáč, který skončil druhý v kategorii zpěváků v loňské anketě Český slavík, slibuje netypické vystoupení. "Bude plný různých překvapení, ať už v aranžích písniček, nebo podobě seskupení, která mě na pódiu budou doprovázet," uvedl.

Hosty večera budou zpěvačka Lucie Bílá, písničkář Voxel nebo Anna Slováčková, se kterou nazpíval píseň I když jsme plešatý, která má za cíl podpořit děti a mladé onkologické pacienty z projektu Můj nový život.

Pokáč před časem vyhlásil soutěž o to, který z fanoušků nazpívá nejlepší verzi jeho skladby. Její vítěz, jenž je už znám, si s ním v O2 areně zazpívá. "Přihlásila se spousta adeptů, někteří byli skvělí, jiní méně skvělí. Nakonec jsme vybrali vítěze a myslím si, že to, jak jsme ho zapojili do vystoupení, bude také velmi unikátní a bude to zážitek pro všechny," podotkl písničkář.

Program pojal tak, že zazní pouze písničky, na nichž se autorsky podílel. "Autorství je pro mě zásadní. Nikdy jsem nechtěl, aby mi někdo psal text a melodii a já je jen odzpíval. Zazní tedy písně, které jsem napsal celé, anebo se na nich podílel částečně," vysvětlil Pokáč.

Jedenatřicetiletý hudebník, který charakterizuje svůj styl jako "nepovedený pokus o folk, případně nezdařený pokus o hudbu", loni vydal v pořadí své třetí studiové album Antarktida. Svými texty přispěl k úspěchu prvních alb písničkáře Voxela a Jakuba Děkana, napsal slova oceňované skladby Chci tančit skupiny Mirai a jeho debutové album Vlasy získalo před pěti lety za prodej ocenění zlatou deskou.

Jeho aktuální píseň Zvedni řiť a k volbám přijď ze série Pokáčových rychlovek, které písničkář připravuje pro rádio Frekvence 1, nabádá k účasti v dnešních komunálních a senátních volbách.