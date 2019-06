Písně z alba kapely Zrní inspirovaly vznik počítačové hry

Ilustrační foto - Zpěvák skupiny Zrní Jan Unger při vystoupení na hudebním festivalu United Islands of Prague 31. května 2019 v pražském Karlíně.

Ilustrační foto - Zpěvák skupiny Zrní Jan Unger při vystoupení na hudebním festivalu United Islands of Prague 31. května 2019 v pražském Karlíně. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Skupina Zrní po předchozích projektech, které propojily svět hudby, divadla a tance, zamířila do světa počítačových her. Písně z jejich alba Hrdina počítačový hry jde do světa z roku 2011 inspirovaly vznik počítačové hry. Jejím autorem je fanoušek Zrní Dalibor Bartoš z Trnavy. V jeho hře s názvem Hrdina každá úroveň odpovídá jedné písničce. Hra bude ke stažení zdarma od 27. června a připravuje se i verze pro mobilní telefony. ČTK o tom za kapelu informoval Zdeněk Neusar.

K tvorbě Zrní se autor hry Hrdina dostal náhodou, když mu kamarád loni při cestě autem do lesa pustil skladbu Hýkal. "Hrozně se mi líbila hudba, atmosféra a čistota zvuku. Tak jsem ještě týž den zkusil i jiné písničky od Zrní," uvedl Bartoš, který o povolení připravit hru s písněmi Zrní kapelu požádal.

"Z té hry mám z několika důvodů velkou radost. My jsme už tehdy chtěli k desce počítačovou hru. Dokonce na ní naši kamarádi začali pracovat, ale nakonec to nedopadlo. Je úžasné, že se to nakonec stane. A taky mě hodně těší, že s nápadem přišel sám Dalibor. Na hře pracoval z čisté radosti, není v tom žádný marketing, peníze, a dokonce ani plán," sdělil frontman kapely Zrní Jan Unger.

Bartoš hru navrhl jako odpočinkovou, středně až méně náročnou "akční skákačku", aby hráč nemusel přehnaně myslet a stíhat řešit komplikované hlavolamy. Cílem je především si užívat vizualizovanou hudbu. "Album Hrdina počítačový hry jde do světa mě oslovil díky tomu, že za texty je nějaký příběh. Uměl jsem si představit hru volně sestavenou na náměty některých písniček z této nahrávky," podotkl Bartoš.

S postavou hrdiny počítačové hry jsou Zrní spojení už mnoho let. Panáček, který se objevil na obalu alba Hrdina počítačový hry jde do světa, je doprovází na všech koncertech jako kapelní logo. Počátkem roku 2020 by Zrní rádi uvedli představení inspirované právě hrou Hrdina, v němž zkombinují živé hraní hry s koncertem.

Kladenská kapela Zrní, držitelé ceny Anděl za Objev roku 2012, natočila poslední album na začátku roku 2017 ve studiu na okraji Madridu. Nahrávku Jiskřící pokřtila v Praze ve Foru Karlín. Na tuzemské hudební scéně Zrní přes 17 let stále působí v pětičlenné zakládající sestavě. Vedle Ungera ji tvoří houslista a zpěvák Jan Fišer, Jan Juklík (kytara, zpěv), Jan Caithaml (basová kytara, zpěv) a Ondřej Slavík (bicí, akordeon, beatbox, zpěv).

Vedle hraní na tuzemských festivalech i v cizině členové Zrní spolupracovali s taneční skupinou VerTeDance na představení Kolik Váží Vaše Touha, které získalo ocenění Taneční inscenace roku 2012. Debutové album s názvem Voní vydali v roce 2009.