Česká Lípa) - Pískovnu Žizníkov u České Lípy vyhlásil Liberecký kraj za zvlášť chráněné území. Důvodem je ochrana kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé, která se po republice vyskytuje jen v několika izolovaných populacích na západě, severu a jihu Čech. V Libereckém kraji je jen ve dvou lokalitách. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí kraje Filip Trdla.

Ropucha krátkonohá podle něj preferuje narušované biotopy bez vegetace nebo jen se spoře zarostlou půdou. "Často se přes den zahrabává, aby unikla slunečnímu žáru. Při zimování se dokáže zavrtat až do hloubky dvou metrů," uvedl Trdla.

Pískovna v Žizníkově je pro ropuchu v tomto ohledu vhodným místem. Dlouhá léta o jejím výskytu v této lokalitě ale věděla pouze úzká skupina místních přírodovědců. Na kraj se letos obrátili s žádostí, když zajistili, že se v pískovně nebude dále těžit a prostor se má v rámci schválených rekultivačních plánů zavézt. To by znamenalo i zánik vhodného biotopu pro tuto ropuchu. Podle radního pro životní prostředí Jiřího Löffelmanna se podařilo s těžaři domluvit na kompromisu. "Pískovna se bude nadále řízeně zavážet, ale finální úprava nebude spočívat ve vysázení vánočních stromků, ale povrch budou tvořit písky, jíly a neúživné půdy a zůstane ponechán bez vegetace. Mezitím budou v již opuštěné části pískovny provedena opatření, která nalákají žáby do nových tůněk a velkých hromad volného písku," uvedl Löffelmann. Tato opatření si vyžádají asi milion korun. Kraj se na ně pokusí získat evropskou dotaci, pokrýt by měla 85 procent nákladů.

Pískovna Žizníkov se stala 33. maloplošným zvláště chráněným územím, o které Liberecký kraj pečuje. V pískovně zahrnuje přírodní památka plochu téměř 20 hektarů. Krajský úřad plánuje, že by v budoucnu v pískovně pro udržení vhodného prostředí pro ropuchy využil těžkou a vojenskou techniku. Měla by suplovat pohyb těžební techniky, a tím zarůstající plochy narušovat. "Při budoucí péči o ochranu území se nevylučují ani řízené jízdy offroadových vozidel nebo čtyřkolek. Ty dokáží efektivně obnovit mělké tůně, které ropuchy krátkonohé k množení nutně potřebují," dodal Trdla.