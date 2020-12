Pirátskou kandidátku v Praze povede místopředsedkyně Richterová

Praha - Pražskou kandidátku Pirátů ve sněmovních volbách povede místopředsedkyně strany Olga Richterová. Piráti o tom rozhodli ve vnitrostranickém hlasování. ČTK to sdělil Michal Polák z Pirátské strany. Piráti jednají o vytvoření volební koalice se Starosty a nezávislými (STAN). Pokud by byla jednání úspěšná, Richterová by podle Poláka byla jedničkou i této kandidátní listiny. Jejím cílem je v Praze vyhrát volby.

Richterovou jako lídryni Piráti zvolili v pětidenním hlasování. Podle Poláka získala 150 ze 166 odevzdaných hlasů, tedy přes 90 procent. Pro zvolení potřebovala podporu 50 procent hlasujících. Richterová povede pražské Piráty do voleb poprvé, při předchozích volbách do Sněmovny v roce 2017 byla čtyřkou pražské kandidátky.

"Chtěla bych poděkovat všem Pirátům a Pirátkám z krajského sdružení Praha za projevenou důvěru. Těším se na všechno, co přijde. S hrdostí na vše, co jsme doposud dokázali, budu vést Piráty v Praze k ničemu menšímu než k vítězství ve volbách," uvedla Richterová. Očekává nyní velké množství práce. "Pokud se podaří dojednat i koalici se STAN, oč usiluji, staneme se silou, která bude moci přinést změnu k lepšímu celé zemi," dodala.

O dvojce pražské kandidátky budou Piráti rozhodovat v hlasování začátkem roku 2021, Richterová navrhuje předsedu pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka. Podle Poláka nominaci přijal. Michálek vedl pražskou kandidátku v předchozích sněmovních volbách.

Piráti se STAN v pondělí na tiskové konferenci oznámili, že případnou společnou kandidátku do sněmovních voleb povede předseda Pirátů Ivan Bartoš. Kandidovat bude v Ústeckém kraji. Šéf STAN Vít Rakušan chce kandidovat ve Středočeském kraji.