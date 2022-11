Piráti v Praze 1 zůstanou i přes rozhodnutí členů strany v radniční koalici

Praha - Tři ze čtyř pirátských zastupitelů v Praze 1 budou i nadále na radnici městské části vládnout s ODS, Piráty, TOP 09, ANO a Rezidenty 1 i přes to, že členstvo strany hlasováním zrušilo předchozí souhlas místní organizace se vstupem do koalice. Zastupitelský klub pirátů v zastupitelstvu Prahy 1 dnes konstatoval, že rozhodnutí celostátního fóra neznamená automatické zrušení koaliční smlouvy. ČTK to sdělil předseda klubu a první místostarosta Prahy 1 David Bodeček.

V místní organizaci Pirátů v Praze 1 kvůli vstupu do koalice panuje rozpor, o kterém od pátku do pondělního večera hlasovala členská základna strany. Rozhodla poměrem 277 ku 167 hlasů tak, že Piráti se koalice nemají účastnit. K respektování tohoto rozhodnutí dnes Piráty z Prahy 1 vyzvalo také předsednictvo krajského sdružení strany v metropoli.

Tři zastupitelé v čele s Bodečkem nicméně koaliční smlouvu vypovídat nehodlají. Čtvrtá členka klubu Nikol Švecová je spolu s předsedkyní místní organizace strany v Praze 1 Olgou Sklenářovou od počátku proti vstupu do koalice a fakticky je v opozici.

Zastupitelský klub Pirátů se dnes usnesl, že "rozhodnutí celostátního fóra neznamená automaticky zrušení koaliční smlouvy jako takové, k jejímuž podepsání mají zastupitelé zákonný mandát". Dále podle usnesení klub "doporučuje předsednictvu místního sdružení Piráti Praha 1 zahájit rozpravu o budoucnosti místního sdružení Piráti Praha 1".

"Se vzpřímenou hlavou a s přímým pohledem sděluji, že jsem neporušil žádná pravidla a i nadále hodlám hájit pirátské hodnoty, sloužit Praze 1 a občanům této městské části," uvedl k současné situaci Bodeček.

Podobně se vyjádřila i jeho kolegyně v radě městské části Ivana Antalová. "Ctím rozhodnutí voličů k jejich volbě všech zastupitelů, ctím odpovědnost k radnici a ke všem občanům Prahy 1 a i nadále postupuji podle podepsané koaliční smlouvy," uvedla. Podle třetího pirátského zastupitele Martina Ardena bylo hlasování zastupitelstva závazným potvrzením dosavadních jednání a není možné jít proti němu. "Současnou situaci vnímám jako zneužití nástroje celorepublikového fóra. Bylo svolané na základě nepodložených tvrzení, která poškodila naše renomé," sdělil.

Novou koalici v Praze 1 kritizuje lídr Prahy 1 Sobě Pavel Čižinský, jehož uskupení sice volby v městské části vyhrálo, ale skončilo v opozici. Podle Čižinského nyní na radnici Prahy 1 existují dvě vedení, protože zastupitelé zvolili pouze osm členů devítičlenné rady. Jedno místo zůstalo zatím neobsazeno a má ho obsadit Richard Bureš z ODS poté, co soud rozhodne v kauze prodeje bytů, ve které je obžalovaný, za předpokladu, že rozhodne v jeho prospěch.

Jelikož nebyla zvolená celá nová rada, správně by podle Čižinského měla nadále rozhodovat rada původní v čele s Petrem Hejmou (STAN) a členové nového i starého vedení mají být plně placeni. "Platí-li výše uvedené, má Praha 1 v současné době na 27 zastupitelů celkem 17 či dokonce 18 uvolněných (tj. plně placených) politiků," uvedl. Mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo k tomu ČTK sdělil, že ohledně této otázky úřad městské části čeká na vyjádření magistrátu.

Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 Sobě, získala sedm mandátů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty a třetí Piráti se čtyřmi. Do zastupitelstva se dále dostala koalice My, co tady žijeme se čtyřmi mandáty, tři zastupitele má na pátém místě ANO. Po dvou zastupitelích získali TOP 09 a Rezidenti 1.