Piráti v Plzeňském kraji mohou pokračovat v koalici s ODS, ale žádají změny

Plzeň - Piráti, kteří v Plzeňském kraji vypověděli před dvěma týdny koaliční smlouvu s ODS a TOP 09 a STAN, si dokážou představit další koaliční spolupráci. Mají ale podmínky, které by musela ODS splnit. Smlouvu vypověděli právě kvůli výhradám vůči ODS, dnes jejich zástupci poprvé jednali o případné další spolupráci. ČTK to řekl náměstek hejtmanky a vyjednavač za Piráty Rudolf Špoták.

Vypovězení koalice Piráti zdůvodnili tím, že ODS a TOP 09 si v krajské radě na sílu prosadili kontroverzní osobnost krajského místopředsedy ODS Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice, nelíbí se jim ani kumulace funkcí dvou zastupitelů ODS. Další spolupráci s ODS podmiňují odstraněním těchto sporných bodů, změnit by se měl i poměr zastoupení stran koalice v krajské radě, řekl Špoták. ODS je připravena o tom jednat, řekl náměstek hejtmanky a vyjednavač ODS Pavel Karpíšek.

"Dali jsme si nějaké podmínky. Buď by byla nějaká nová koaliční smlouva nebo by to byla podpora menšinové koalice s tím, že dvě podmínky musí být splněné - tedy ty, kvůli kterým byla vypovězena koalice," řekl. Piráti trvají na odchodu Jurečka z představenstva Klatovské nemocnice a na tom, aby zastupitelé koalice dodržovali etický kodex zastupitelstva, bez ohledu na to, zda ho podepsali, nebo ne. Kodex mimo jiné odmítá dlouhodobou kumulaci uvolněných funkcí, což Piráti nyní vyčítají zastupitelům ODS Evě Trůkové a Janu Šaškovi.

"Vyslechli jsme si požadavky Pirátů, jsme připraveni jednat dál. Musíme si je projednat i v rámci vlastního klubu. Jednání jsme ještě neuzavřeli," uvedl Karpíšek. Podle něj si ODS s Piráty vyjasnila i okolnosti vypovězení koaliční smlouvy. "Mohli jsme o jejich požadavcích mluvit i dřív, kdyby se využily nástroje koaliční smlouvy," řekl.

O podobě budoucí koalice vyjednávají i další strany. ANO jednalo s Piráty a jedná i s ODS. Strany zatím vyjednávají v různých liniích a variantách, žádné subjekty zatím nevyhlásil exkluzivitu pouze na vzájemná jednání, žádná ze strany zatím ani nechce uvést, komu by dala pro případné partnerství přednost. Ať už ale rozhovory dopadnou jakkoliv, je podle Špotáka jasné, že koalice v současné podobě a zároveň rozložení sil pokračovat nemůže. V devítičlenné radě je nyní pět zástupců ODS a TOP 09, včetně hejtmanky. Piráti a STAN mají po dvou křeslech. ODS přitom má v zastupitelstvu 11 lidí, STAN a Piráti, kteří se po předloňských volbách spojili k vyjednávání, mají dohromady 14 křesel. Nejsilnější klub má ale ANO, včetně nezávislých 16 z 45 zastupitelů.

Piráti dnes s ODS jednali i o změnách zastoupení v radě. "Nedokážeme si představit, že by to rozložení sil v radě bylo stejné, jako je nyní. Dokážeme si představit, že by tam byly stejné politické subjekty, ale nedokážeme si představit, že by bylo stejné složení. Zkusili jsme to, ale očividně to nefungovalo," řekl Špoták. Po dnešním jednání s ODS nabyl dojmu, že o tom jsou obě strany ochotné jednat.