Praha - Piráti v Praze přišli s nabídkou pro možné koaliční partnery v Praze, podle které by TOP 09 a STAN a Praha Sobě dostaly po čtyřech místech v pražské radě včetně náměstků a Piráti obsadili dvě místa a post primátora. ČTK to řekl lídr Pirátů v Praze Zdeněk Hřib. Nabídku už ostatním stranám sdělili, zatím bez reakce. Programovými prioritami strany jsou transparence magistrátu, digitální služby pro občany a řešení bytové situace. O místo primátora projevily zájem i ostatní strany.

Podle Hřiba jde o velkorysou nabídku a ústupek ze strany Pirátů s ohledem na to, že ze tří uskupení zvažované koalice mají nejvyšší volební zisk. Piráti se umístili druzí po ODS se 17,1 procenta a mají 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Praha sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN za 16,3 procenta hlasů.

Nabídku už Piráti odeslali ostatním stranám a budou s ní pracovat v nadcházejících jednáních. Dnes se mají sejít s hnutím ANO, již však avizovali, že koalice s Praha Sobě a TOP 09 a STAN je pro ně preferovanou variantou a o jiných by uvažovali jen v případě, že by z jednání sešlo.

Pokud jde o to, jaké gesce by v radě obsadili, vyplývají podle lídra Pirátů z jejich programových priorit. Zatím nicméně nechce předjímat a případná podoba nové rady by vzešla z dalších vyjednávání.

Zájem o post primátora už deklaroval lídr Prahy Sobě Jan Čižinský s tím, že dostal nejvíce preferenčních hlasů. Tento argument Piráti odmítají. O pozici primátora bude zřejmě usilovat i koalice TOP 09 a STAN, její zástupci to nevyloučili.

Expertní týmy Pirátů a Prahy Sobě se tento týden začnou scházet nad programovými otázkami, přizvat k jednáním chtějí i TOP 09 a STAN. Hřib dnes rovněž uvedl, že Piráti trvají na tom, aby členové vedení města nekumulovali politické funkce. To může být problém v případě Čižinského, který se zdráhá vzdát funkce starosty Prahy 7, kde jím vedená Praha 7 Sobě získala ve volbách 55,5 procenta hlasů. "Z mého pohledu je míč momentálně na jeho straně hřiště," řekl Hřib.