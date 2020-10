Piráti se přeli s ANO kvůli slibům o zisku z těžby lithia

Praha - Poslanci opozičních Pirátů se přeli se zástupci ANO kvůli slibům o výnosech z těžby lithia na Cínovci. Piráti chtěli vědět, kdy stát dostane dva biliony korun, jak znělo z vládního hnutí v kampani před minulými sněmovními volbami. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) doporučoval pirátským poslancům studium základních ekonomických publikací.

Pirát Mikuláš Ferjenčík při dnešních sněmovních interpelacích připomněl, že na billboardech hnutí ANO stálo, že nenechá ČSSD ukrást 2000 miliard. Ptal se, kdy peníze připlují do rozpočtu. "Z volební kampaně hnutí ANO to na mě skutečně působilo dojmem, že 2000 miliard leží na stole a stačí jenom zabránit sociálním demokratům, aby je nesebrali a někam nezašantročili," prohlásil poslanec.

Havlíček zdůraznil, že slib byl splněn. Možná těžba lithia se dostala pod kontrolu České republiky, když polostátní firma ČEZ ovládla společnost, která má potřebné licence, připomněl. "Bude-li se do budoucna těžit lithium, bude nad tím mít stát kontrolu. Nebude-li se těžit do budoucna lithium, pak nebude těžit nikdo," podotkl ministr.

Piráty nařkl z "určité investiční nebo podnikatelské nezkušenosti", když nerozlišují mezi aktivem a rozpočtovým příjmem. Havlíček doporučoval Pirátům, aby si nastudovali ekonomické publikace prvního ročníku střední školy.

"Můžeme si vyprávět pohádky o tom, že jsme vlastně bilionáři, protože tamhle máme lithium, ale žádné důchody to nezaplatí," komentoval to Ferjenčík. Pirát Tomáš Martínek míní, že ministr svým vysvětlením jen potvrdil, že hnutí ANO v předvolební kampani manipulovalo s lidmi a hrálo na jejich city. Havlíčka žádal, aby Piráty neškolil. "Já také neříkám něco o tom, že jste například přivedl spoustu firem ke krachu," řekl Martínek.

Poslanec ANO Milan Feranec mluvil v souvislosti s vystoupeními Pirátů o pubertálních nápadech. "Stěžujete si na dehonestaci a sami to provádíte, abyste si to mohli dát na facebook," řekl. Feranec také připomněl "vězeňský" autobus, který v předvolební kampani Piráti používali. Je podle něho dobře, že zatím nikoho nezavřeli. "Obávám se dnů příštích, až sliby naplníte," dodal.

Ferjenčík ale poukázal na to, že hlavní sdělení autobusu tkvělo v tom, kdo má podle pirátské strany skončit v politice. "Pan (bývalý premiér za ČSSD Bohuslav) Sobotka skončil a my jsme rádi, pan (předseda poslanců TOP 09 Miroslav) Kalousek skončí a my jsme rádi. A po příštích volbách skončí i pan (premiér a předseda ANO Andrej) Babiš. A taky budeme rádi," poznamenal.