Právě zveřejněno

Praha - Větší rozmanitost ve způsobech vzdělávání chtějí do budoucna podporovat Piráti. Mohlo by podle nich například vznikat více soukromých škol a více dětí by se mohlo vzdělávat doma. Vyplývá to z jejich vize pro regionální školství do roku 2030, kterou dnes představili novinářům. Podle místopředsedy sněmovního školského výboru za Piráty Lukáše Bartoně by strana také mohla podpořit přesunutí maturitních slohů z češtiny do škol či zpřístupnění profese učitele i lidem bez pedagogického vzdělání. Tyto změny navrhl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Piráti prosazují větší svobodu při volbě způsobu vzdělávání. Staví se proto i proti snahám o zákazy vzniku soukromých škol na základě toho, že neodpovídají krajské koncepci vzdělávání.

"Pro Piráty je svoboda volby vzdlělávací cesty jednou z klíčových priorit. Chceme, aby to byl právě žák či jeho rodič, který určuje a vybírá si, jakou formou se bude dítě vzdělávat, a je to pak na nás a na zřizovatelích, abychom nabídli rozmanitou škálu všech škol a směrů," řekl Bartoň. Povinná školní docházka by se podle něj měla změnit v povinné vzdělávání tak, aby rodiče s dětmi mohli snadněji volit třeba i individuální domácí vzdělávání.

Jednou z nejdůležitějších věcí v současném školství je kromě toho podle Bartoně, aby co nejrychleji vzrostly platy učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Tohoto navýšení chtěly dosáhnout školské odbory do příštího roku. Sněmovna nicméně nedávno odmítla usnesení, které k tomu vládu vyzývalo. Vláda ve svém programu slíbila růst platů na 150 procent jejich úrovně z roku 2017, tedy asi 46.000 korun. Tento závazek podle zástupců vlády stále platí.

S výší platů souvisí podle Bartoně i kvalita výuky. "Pokud budeme mít kvalitně zaplacené pedagogy, tak už jen to implikuje k tomu, že po nich můžeme chtít zvyšování kvality výuky," řekl. Učitelé by se podle Pirátů měli vést k tomu, aby se více zapojovali do celoživotního vzdělávání.

Strana mimo jiné podporuje změny v současném nastavení maturitních zkoušek. Například slohy z češtiny by tak podle Bartoně měla opravovat škola, jak to v současnosti navrhuje i ministr školství Robert Plaga (ANO). "Na škole studenta znají. Chceme vrátit důvěru ve školu," vysvětlil Bartoň.

Je také pro to, aby na školách mohli začít učit opět i lidé bez pedagogického vzdělávání, jak rovněž navrhlo ministerstvo školství. Podle Bartoně ale zároveň musí být zaručena kvalita. Svou podporu této změně proto Piráti podmiňují tím, aby byl nepedagog pod dozorem zkušeného učitele a musel si doplnit alespoň pedagogické minimum.

Jednou ze slabin českého školství je podle Bartoně to, že současné školy jen málo mění své metody a přístupy. Piráti by proto chtěli umožnit častější setkávání učitelů a ředitelů, kde by se mohli pedagogové seznamovat s příklady dobré praxe. Proto je podle Pirátů nutné také snížit byrokratickou zátěž škol, která je podle nich často zbytečná.

Dokument s vizemi Pirátů ve školství je na webu www.vzdelavani2030.cz.

ptd rot