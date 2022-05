Piráti představili 14 kandidátů do komunálních voleb a sedm do senátních

Oficiální zahájení kampaně Pirátů do komunálních a senátních voleb, 29. května 2022, Praha. Primátor Zdeněk Hřib.

Praha - Čtrnáct kandidátů do letošních podzimních komunálních voleb a sedm do senátních voleb představili dnes Piráti veřejnosti v pražských Riegrových sadech. Například v Kladně bude v čele jejich společné kandidátky se Starosty Roman Hájek, v Českých Budějovicích bude o post primátorky bojovat zastupitelka Zuzana Kudláčková a v Plzni o místo primátora Pavel Bosák. V Praze se bude snažit svou pozici v čele magistrátu obhájit dosavadní primátor Zdeněk Hřib. Piráti dnes zároveň zahájili kampaň do podzimních senátních voleb.

Do komunálních voleb jdou s heslem "Odvaha dělat, co je správné". Předseda strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš označil za zásadní bod programu bydlení. Chce například posílit postavení obcí vůči developerům, odmítl rozprodej obecních bytů. Piráti podporují místní referenda, občanské iniciativy a spolky i pestrý komunitní život, uvedla místopředsedkyně Pirátů Hana Hajnová. Kandidáti zdůrazňovali, že budou podporovat výstavbu dostupného bydlení nebo například dopravní infrastruktury.

Třeba kladenská jednička Hájek uvedl, že chce zlepšit mimo jiné pověst tohoto města jako noclehárny pro Prahu. "Chceme město bez hazardu," řekl. V Plzni slibuje kandidát na primátora Pavel Bosák, který je předsedou tamního klubu zastupitelů, mimo jiné výstavbu nájemního bydlení. Za opravu městských bytů a výstavbu nového bydlení se chce zasadit také jihlavská kandidátka Eva Nováková, která bude stát v čele uskupení Piráti a Fórum Jihlava.

Na primátorku Ostravy kandiduje náměstkyně primátora pro školství a kulturu Andrea Hoffmannová. "Jednu věc nám, Pirátům, nevezmete : Piráty nikdy neuplatíte," prohlásila. V Brně kandiduje na primátora klimatolog Marek Lahoda. Za koaliční uskupení Pro! Ústí se bude v Ústí nad Labem ucházet o primátora Lukáš Blažej. Učitelka a zastupitelka v Pardubicích Ivana Böhmová řekla mimo jiné, že chce z Pardubic vytvořit nový Amsterdam.

Pirátskou kandidátkou na primátorku Přerova je Lenka Jüngling a v Českých Budějovicích Zuzana Kudláčková. Ve Zlíně zabojuje o přízeň voličů Jiří Robenek, v Hradci Králové Pavel Vrbický, v Karlových Varech Barbora Hradečná a v Liberci Jan Hruška. Hruška slíbil mimo jiné, že tamní radnice vyhledá nevyužívané pozemky a nabídne je pro komunitní bydlení. Pražského kandidáta Hřiba popsal Bartoš jako primátora, který provedl Prahu dvěma velkými krizemi a nastartoval její rozvoj. "Za nás se město rekordním způsobem rozvíjí," řekl Hřib.

Co se týče kandidátů do Senátu, v Praze 6 kandiduje za Piráty bývalá poslankyně Dana Balcarová, v Berouně právník Martin Karim a v Táboře Martin Kákona. V Jičíně bude Piráty reprezentovat Marta Martinová, v Kutné Hoře Vít Šnajdr, v Karlových Varech Bohdan Vaněk a v Blansku Filip Vítek. Mezi jejich hlavními prioritami ve volobním programu budou například ochrana právního demokratického státu, podpora nezávislé a levné energetiky, důchodová reforma či ochrana životního prostředí a zdraví občanů.

"V Senátu máme nyní pirátské senátory Lukáše Wagenknechta, Adélu Šípovou a rovněž čtyři senátory zvolené s naší podporou. Věřím, že naší pirátskou posádku letos posílíme," řekl Bartoš. Sedmičku dnes představených kandidátů doplní další, jakmile budou schválení celostátním fórem Pirátů.