Praha - Piráti, Praha Sobě (PS) a koalice Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) začnou ve třech společně vyjednávat o programu možné budoucí koalice v metropoli. Poprvé se strany sejdou ve středu. Nepůjde ještě o domlouvání koalice, ale vyjednavači budou diskutovat o programech stran. ČTK to řekli zástupci vyjednávacích týmů Praha Sobě a Spojených sil pro Prahu. Piráti už deklarovali, že dávají přednost této podobě koalice. Volby v Praze vyhrála ODS, Piráti byli druzí, třetí skončila Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu.

"Sám jsem dnes několikrát mluvil s jedním z vyjednavačů Spojených sil, Petrem Hlubučkem, a potvrdil mi, že zahájíme trojstranná jednání. Ve středu nebo ve čtvrtek se se Spojenými silami a Piráty sejdeme nad programy a budeme hledat průniky," uvedl lídr PS Jan Čižinský.

Trojstranné jednání ČTK potvrdil také Hlubuček. "Položíme na stůl tři programy a kde budou sporná místa, tak ta vyřešíme," řekl Hlubuček.

Podle jednoho z vyjednavačů Spojených sil pro Prahu a nynějšího radního Jana Wolfa (KDU-ČSL) nepůjde o schůzky, na kterých by strany domlouvaly přímo vznik koalice. "Bude to čistě o porovnávání programů. Pro konkrétní témata následně vzniknou jednací týmy," řekl Wolf.

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib dnes po odpoledním jednání se zástupci ANO řekl, že pro Piráty je stále preferovanou koalice s výše zmíněnými dvěma subjekty. Piráti dnes předložili TOP 09 a STAN a PS nabídku, podle které by v jedenáctičlenné radě dostaly po čtyřech místech včetně náměstků, Piráti by obsadili dvě místa a post primátora.

Volby v Praze vyhrála ODS, v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst se ziskem 17,87 procenta hlasů. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli.

Piráti stále chtějí primátora, nabízejí partnerům čtyři radní

Piráti v Praze přišli s nabídkou pro možné koaliční partnery v Praze, podle které by TOP 09 a STAN a Praha Sobě dostaly po čtyřech místech v pražské radě včetně náměstků a Piráti obsadili dvě místa a post primátora. ČTK to řekl lídr Pirátů v Praze Zdeněk Hřib. Nabídku už ostatním stranám sdělili, zatím bez reakce. Programovými prioritami strany jsou transparentnost magistrátu, digitální služby pro občany a řešení bytové situace. O místo primátora projevily zájem i ostatní strany. Lídr hnutí Praha Sobě Jan Čižinský dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plus ale uvedl, že jsou ochotni na postu primátora netrvat.

Podle Hřiba jde o velkorysou nabídku a ústupek ze strany Pirátů s ohledem na to, že ze tří uskupení zvažované koalice mají nejvyšší volební zisk. Piráti se umístili druzí po ODS se 17,1 procenta a mají 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Praha Sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN za 16,3 procenta hlasů.

Nabídku už Piráti odeslali ostatním stranám a budou s ní pracovat v nadcházejících jednáních. Dnes se mají sejít s hnutím ANO, již však avizovali, že koalice s Praha Sobě a TOP 09 a STAN je pro ně preferovanou variantou a o jiných by uvažovali jen v případě, že by z jednání sešlo.

Pokud jde o to, jaké gesce by v radě obsadili, vyplývají podle lídra Pirátů z jejich programových priorit. Zatím nicméně nechce předjímat a případná podoba nové rady by vzešla z dalších vyjednávání.

Zájem o post primátora už deklaroval lídr Prahy Sobě Jan Čižinský s tím, že dostal nejvíce preferenčních hlasů. Tento argument Piráti odmítají. O pozici primátora bude zřejmě usilovat i koalice TOP 09 a STAN, její zástupci to nevyloučili.

Čižinský dnes po zveřejnění nabídky Pirátů ve vysílání Českého rozhlasu Plus zopakoval, že má logiku, aby post primátora připadl člověku, který dostal nejvíce hlasů voličů a má největší zkušenosti s pražskou komunální politikou, tedy jemu. Dodal nicméně, že v zájmu zdárného zakončení jednání jsou ochotni na primátorovi netrvat.

Lídr Praha Sobě rovněž uvedl, že Piráty nabídnuté rozložení hlasů v radě považuje za přirozené a logické. "Pokud je ze zákona rada jedenáctičlenná a všechny subjekty mají stejný počet zastupitelů, tak vlastně ani jiné aranžmá by nebylo možné," uvedl.

Expertní týmy Pirátů a Prahy Sobě se tento týden začnou scházet nad programovými otázkami, přizvat k jednáním chtějí i TOP 09 a STAN. Hřib dnes rovněž uvedl, že Piráti trvají na tom, aby členové vedení města nekumulovali politické funkce. To může být problém v případě Čižinského, který se zdráhá vzdát funkce starosty Prahy 7, kde jím vedená Praha 7 Sobě získala ve volbách 55,5 procenta hlasů. "Z mého pohledu je míč momentálně na jeho straně hřiště," řekl Hřib.

Pospíšil: TOP 09 bude vyjednávat o koalici s Piráty a Prahou Sobě

Předsedou zastupitelského klubu TOP 09 a STAN v Praze se stal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na dnešním ustavujícím zasedání o tom rozhodl zastupitelský klub TOP 09 a STAN. Klub rovněž rozhodl, že bude vyjednávat o koalici s Piráty a Prahou Sobě. Uskupení Spojené síly pro Prahu, ve kterém TOP 09 a STAN společně kandidovaly, skončilo ve volbách s 16,3 procenty hlasů na čtvrtém místě, v 65členném zastupitelstvu má 13 mandátů.

Zástupci TOP 09 a STAN dnes pověřili vyjednáváním o koalici v Praze tým v čele s Hanou Marvanovou. Cílem Spojených sil pro Prahu je podle Pospíšila prosadit maximum z volebního programu. Personální otázky chtějí TOP 09 a STAN řešit až podle toho, zda se jim podaří s Piráty a hnutím Praha Sobě dohodnout na společném programu pro městskou radu.

"Pro nás je zcela klíčový program. Funkce primátora je pro nás podružná. V tuto chvíli to neřešíme," řekl Pospíšil. Piráti dnes přišli s nabídkou pro možné koaliční partnery v Praze, podle které by TOP 09 a STAN a Praha Sobě dostaly po čtyřech místech v pražské radě včetně náměstků a Piráti obsadili dvě místa a post primátora.

Prioritami jsou podle Marvanové bydlení, doprava a transparentní rozhodování. Myslí si, že shoda je možná, ale je třeba si vyjasnit možné sporné body, aby případná koalice na magistrátu pracovala celé funkční období. Vyjednávací týmy by měly jednat tento a příští týden, potom vše vyhodnotí. "Považoval bych za selhání, kdyby koalice nebyla připravena, domluvena k ustanovujícímu dni zastupitelstva," dodal Pospíšil.

Piráti a Praha Sobě se na tom, že budou usilovat o vytvoření koalice na pražský magistrát spolu se STAN a TOP 09, dohodli už v neděli. Pospíšil po volbách uvedl, že chce jednat i s vítěznou ODS, se kterou se TOP 09 a STAN shodují v pohledu na bydlení a dopravu v Praze. Dnes ale řekl, že pro jednání s ODS není teď důvod. S občanskými demokraty podle něj má smysl jednat, pokud jako vítěz voleb přijdou s nějakým řešením, jak zajistit většinu v radě bez hnutí ANO.

Volby na pražský magistrát vyhrála ODS se 14 mandáty v 65členném zastupitelstvu. Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a STAN mají po 13 zastupitelích, ANO získalo 12 křesel. Do zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostali zástupci ČSSD a KSČM, vypadli i Zelení. Dosud na magistrátu vládla koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice Zelených, KDU-ČSL a STAN.

Při povolebních jednáních se zástupci Spojených sil pro Prahu sešli postupně se zástupci ODS a Pirátů. S představiteli hnutí Praha Sobě se Koalice pro Prahu stihla sejít ještě před vyhlášením konečných výsledků voleb v sobotu před půlnocí.