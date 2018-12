Praha - Šéf Pirátů Ivan Bartoš v pondělí vyzve české úřady, aby se zabývaly údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zemědělství Miroslav Tomana (za ČSSD) a zabránily případným škodám souvisejícím s neoprávněným čerpáním dotací. Oznámil to v reakci na informace, podle nichž právníci Evropské komise podezírají Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel v souvislosti dotacemi udělenými firmám holdingu Agrofert letos i v uplynulých letech. V tiskové zprávě uvedl, že Piráti doručovali podklady a informace o konkrétních podezřeních Evropské komisi. Podle opozice by Babiš měl v čele vlády skončit.

Bartoš zmínil, že podle britského deníku The Guardian, bude Česká republika vyzvána, aby zaplatila aspoň část z 82 milionů eur (více jak dvou miliard korun). "Tato částka neustále narůstá, a proto se intenzivně snažíme minimalizovat škody a ochránit veřejné prostředky. Na situaci jsme upozorňovali Evropskou komisi bezprostředně po vstupu finančního nařízení v platnost na začátku tohoto srpna. Obrátili jsme se i na Národní orgán pro koordinaci či Státní zemědělský intervenční fond, který dotace v oblasti zemědělství přiděluje. Bohužel české úřady tuto situaci bagatelizovaly či přímo ignorovaly," uvedl Bartoš s tím, že v pondělí vyzve příslušná ministerstva a úřady, aby se střetem zájmů premiéra a ministra zemědělství zabývaly.

Cílem Pirátů podle Bartoše je nastavit spravedlivou dotační politiku, ve které nebude prostor pro zneužívání střetu zájmů či znevýhodňování malých a středních podniků.

Babiš obvinění ze střetu zájmů odmítá. V pondělí má vláda vyslechnout právní analýzu, kterou na žádost ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové nechal vypracovat ministr spravendlnosti Jan Kněžínek (oba za ANO).

"Znovu se jen potvrzuje, že Andrej Babiš čelí obrovskému střetu zájmů, a tím ohrožuje ústavní funkci premiéra a pověst země. V každé demokratické zemi by to znamenalo rezignaci premiéra na svou funkci. To ale od Andreje Babiše nečekám. Odpovědnost za to mají dnes i ti, co ho za každou cenu drží u moci, tedy sociální demokraté a komunisté," uvedl v reakci na informace médií předseda ODS Petr Fiala. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila se země po všech kauzách českého premiéra pro ostatní s konečnou platností stala nejzápadnější částí východní Evropy. "Je mi z toho smutno," napsal na twitteru. Pro Jana Farského ze STAN je Babiš mužem minulosti, která ho dohání. "ČR si zaslouží premiéra, který bude mít za priority školství, infrastrukturu, kvalitu půdy a vody. A nejen sebe sama," konstatoval na sociálních sítích. Babišův dlouholetý oponent exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) pak na twitteru podotkl, že v souvislosti s případným proplacením dvou miliard korun, bude možné Babiše titulovat "drahý" předsedo vlády.

Europarlamentní seskupení Zelení - Evropská svobodná aliance (Zelení/EFA) požaduje, aby Babiš ukončil veškeré vazby na Agrofert, nebo odstoupil z funkce premiéra.

"Teď, když Komise jeho střet zájmů potvrdila, Andrej Babiš musí ukončit veškeré své vazby na skupinu Agrofert. Pokud tak neučiní, musí z funkce předsedy vlády odstoupit," píše se ve stanovisku, které ČTK zaslala skupina Zelení/EFA. "Politická skupina Zelení/EFA řešila tuto otázku s Evropskou komisí několikrát v rámci jednání Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Komise slíbila, že se touto věcí bude zabývat, ale doposud odmítla publikovat nyní uniklé právní stanovisko," píše se dále.