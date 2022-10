Piráti opouští koalici v Brně, primátorem Ostravy je znovu Macura

Brno/Praha - Sestavené koalice na radnicích v Brně a Hradci Králové dnes doznaly změn. V Brně Piráti opustili širokou koalici, a to mimo jiné kvůli úterní policejní razii. Zbývající strany původně plánovaného vedení Brna - ODS+TOP 09, ANO, KDU-ČSL+STAN a ČSSD - dnes večer podepsaly koaliční smlouvu. I bez Pirátů budou mít pohodlnou většinu 42 mandátů z 55. Stále není rozhodnuto o skladbě vedení radnice v Hradci Králové. Hnutí ANO dnes oznámilo, že je připraveno jednat o vzniku široké koalice podle úterního návrhu ODS. V některých městech už se přitom dnes konala ustavující zasedání zastupitelstev. V Ostravě byl na zasedání opět zvolen primátorem Tomáš Macura z vítězného hnutí ANO.

Skládání koalice v Brně zkomplikoval úterní zásah policie na magistrátu či radnicích brněnských městských částí. Policisté dnes zahájili v souvislosti s razií stíhání sedmi lidí a dvou firem, kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů. O podání vysvětlení požádala policie kromě jiných i místopředsedu KDU-ČSL a dosavadního náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka. Náměstek médiím řekl, že není obviněný. Lídr Pirátů v Brně Marek Lahoda novinářům řekl, že razie byla poslední kapkou a Piráti nemohou s klidným svědomím vstoupit do široké koalice.

"Šli jsme do voleb s heslem, že máme odvahu dělat to, co je správné. Cítíme, že v tuto chvíli je správné jít do opozice," řekl Lahoda. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že ji rozhodnutí Pirátů mrzí, ale respektuje ho.

Primátorkou má podle dnes podepsané koaliční smlouvy dál zůstat Vaňková. ODS s TOP 09 bude mít v radě čtyři místa včetně primátorky a náměstka Roberta Kerndla. Dalšími radními bude Tomáš Kratochvíl (ODS) a Tomáš Aberl (TOP 09). ANO bude mít dva náměstky, a to René Černého a Karin Karasovou, radním bude Petr Bořecký. Lidovci se STAN si o jedno místo po odchodu Pirátů polepšili a budou mít tři pozice v radě. Náměstkem bude Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) a radními budou Filip Chvátal (KDU-ČSL) a Irena Matonohová (STAN). Posledním radním bude Jiří Oliva (ČSSD).

Stále není o vedení města jasno v Hradci Králové. I tam by mohla vzniknout široká koalice. Vítězné ANO je o vzniku koalice připraveno jednat, řekl dnes ČTK místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský. ANO volby v Hradci vyhrálo ziskem 13 ze 37 mandátů, ale koalici chtělo vytvořit pět jiných stran - ODS, koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Zvrat v jednáních o téměř dohodnuté pětikoalici přinesl návrh ODS, jednat o koalici zahrnující i ANO. Ostatní strany možné pětikoalice daly v minulosti najevo, že koalici s ANO odmítají.

K dohodě je blízko v Kutné Hoře, kde by mohlo v příštích čtyřech letech vládnout vítězné ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí. Dohromady mají v zastupitelstvu 16 z 27 hlasů. Starostou by se měl stát lídr kandidátky ODS a TOP 09 Lukáš Seifert. Zástupci stran však chtějí ještě do pátku jednat s dalšími partnery o případném rozšíření koalice. Třeba v Novém Jičíně už dnes zástupci ANO, KDU-ČSL, ODS a Strany Zelených s Piráty, TOP 09 a STAN podepsali koaliční smlouvu. Starostou se znovu stane lídr ANO Stanislav Kopecký.

V řadě obcí a měst či městských částí se již uskutečnila ustavující jednání zastupitelstev spojená s volbou radních. Primátorem Ostravy se opět stal Tomáš Macura z vítězného ANO. Na dnešním ustavujícím zasedání pro něj hlasovalo 38 z 54 přítomných zastupitelů. Oproti dosavadním šesti náměstkům jich bude mít primátor nyní sedm, což kritizovala opozice. ANO obsadí kromě pozice primátora i funkce tří náměstků a dvou radních, Koalice Spolu bude mít tři náměstky a jednoho radního a Piráti budu mít jednoho náměstka.

Starostou v Břeclavi byl dnes na další čtyři roky zvolen Svatopluk Pěček z ANO. Stejný zůstane i první místostarosta, a to Jakub Matuška za Mladé a Neklidné. Dalšími místostarosty jsou Milan Klim za ANO a Petr Vlasák za Mladé a Neklidné. Břeclav tak bude mít v devítičlenné radě tři místostarosty, v minulém volebním období byli jen dva. Starostou Prahy 13 se stal již pošesté David Vodrážka (ODS). Na radnici vznikla koalice ODS, ANO a Společně pro Prahu 13 (TOP 09 a KDU-ČSL). Místostarosty se stali David Zelený (ODS), Petr Zeman (ODS), Marcela Plesníková (ANO) a Ivana Todlová (Společně pro Prahu 13).

Ustavující zasedání zastupitelstva se podle zákona o obcích musí uskutečnit nejpozději 24. října. To ale neplatí v obcích, kde soudy ještě řeší stížnosti na volby. Například ústecký krajský soud zamítl k dnešku šest z 18 návrhů podaných v souvislosti se zářijovými komunálními volbami. Nerozhodl zatím například o návrhu z Moldavy na Teplicku, kde se podle některých politiků účelově uměle navyšovaly počty voličů. Krajský soud v Brně dosud rozhodl zhruba o polovině stížností na komunální volby, kterých dostal asi tři desítky. Odmítl je, nebo k nim vůbec nepřihlížel, zjistila ČTK na portálu justice.cz. Zamítl například stížnost ohledně voleb ve Znojmě. Nerozhodl ještě třeba ohledně stížnosti na volby v Hodoníně.