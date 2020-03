Piráti:Některá opatření proti koronaviru nebyla správně schválena

Praha - Vláda podle Pirátů nedostatečně odůvodňuje opatření kvůli koronaviru; zvyšuje tím riziko, že tato opatření soudy zruší. Vláda by měla analyzovat dopady na firmy a na jejím základě jim újmu částečně kompenzovat. V interpelaci na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) to uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Text dnes poskytl ČTK. Podle něj vláda v některých případech postupovala v rozporu s právním řádem.

"Účelem je zajistit, aby vláda při svých krocích dodržovala platné zákony a neomezovala nad rámec zákona práva," zdůvodnil svou aktivitu Michálek. "Překračování pravomocí, byť je vedeno dobrým úmyslem, totiž poškozuje právní stát a chybný postup vlády může vystavit stát a daňové poplatníky riziku, že budeme ze společné kasy platit kvůli porušení zákonů náhrady škody," dodal poslanec.

Vláda podle Michálka odložila svým rozhodnutím doplňovací volby do Senátu na Teplicku, jejichž první kolo mělo začít dnes, ačkoliv ústavní pořádek vyžaduje v tomto směru změnu zákona. Podle zákona o bezpečnosti ČR lze volby odložit až o půl roku, avšak jen změnou zákona, poznamenal poslanec. Názor ministerstva vnitra, že odklad byl v kompetenci vlády, která může omezit svobodu pohybu a pobytu na základě krizového zákona, nebyl podle Michálka správný, neboť krizový zákon neumožňuje omezení volebního práva.

Ze stejného důvodu bylo podle Michálka nezákoné také vládní rozhodnutí omezit jednání krajských a obecních zastupitelstev jen na případy týkající se koronavirové krize. Omezení svobody pohybu a pobytu podle krizového zákona nemůže být použito na omezení ústavou zaručeného práva na samosprávu, uvedl poslanec.

Michálek vládě a ministerstvu zdravotnictví vytkl, že přijímaná opatření dostatečně nezdůvodňuje. Například zákaz maloobchodního prodeje byl podle poslance vysvětlen jen dvěma větami. "Odůvodnění je přitom povinnou náležitostí opatření obecné povahy," sdělil. Nelíbilo se mu ani to, že poslanci měli na prostudování norem souvisejících s koronavirem méně než zákonem daných 24 hodin.

Vláda se podle poslance nevyhne kompenzacím firmám a živnostníkům, jejichž provozovny byly kvůli nařízení uzavřeny. Měla by si proto do dvou týdnů nechat vypracovat analýzu, v níž by při stanovení částky zohlednila kapacitu prodejny, skutečné tržby během epidemie, průměrný zisk nebo již obdržené dotace.