Piráti navrhují kompenzovat ceny energií bonusem pro každého občana

Praha - Piráti navrhují ministerstvu průmyslu a obchodu zavést bonus, který by lidem kompenzoval rostoucí ceny energií. Strana v tiskové zprávě informovala, že úpravu prosazuje i v jednáních vládní koalice o státním rozpočtu na letošní rok. Podle návrhu by měl každý občan nárok na 200 až 400 korun měsíčně. Zdrojem peněz by byly příjmy státu z emisních povolenek, DPH či z podílu na zisku energetické společnosti ČEZ, jejímž většinovým akcionářem je stát.

Kabinet Petra Fialy (ODS) v lednu kvůli razantnímu zdražení energií prosadil zvýšení příspěvků na bydlení. Bonus by mohla získat domácnost i souběžně s příspěvkem na bydlení. "Po vzoru Rakouska jsme přišli s návrhem na bonus na energie, který by nejen ulevil lidem, ale zároveň ani neprohloubil zadlužení státu," uvedl v tiskové zprávě předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Záležitost už projednával i s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (za STAN).

Příspěvek 200 až 400 korun měsíčně by podle návrhu dostal každý občan. "Čtyřčlenná rodina by si tedy měsíčně přilepšila o 800 až 1600 korun, což není rozhodně zanedbatelné. Konkrétní částka by závisela na výši výnosů z dražeb emisních povolenek," uvedl Michálek. Bonus je podle Pirátů férový vůči všem skupinám obyvatel na rozdíl od zrušení DPH, které neúměrně zvýhodňuje největší spotřebitele.

Podle propočtu pirátských analytiků získá stát kvůli růstu cen energií ročně až 100 miliard korun navíc. "Peníze vybrané kvůli vysokým cenám energií jdou z peněženek domácností. Považujeme tedy za spravedlivé, abychom lidem část těchto financí vrátili," uvedl Michálek. Pokud stát nebude růst cen kompenzovat a bude jen vybírat další peníze na daních na ekologické dotace, hrozil by odpor občanů i jejich odklon od podpory ekologických trendů, míní.

Výši bonusu by bylo podle Michálka možné dlouhodobě navázat na uhlíkové příjmy státního rozpočtu a Modernizačního fondu, aby se s rostoucími cenami energií automaticky zvyšovaly kompenzace. Bonus by bylo možné vyplácet prostřednictvím snížení faktur za energie, případně prostřednictvím zvýšení bonusu u daně z příjmů a mimořádného zvýšení starobních důchodů.