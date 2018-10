Brno - Piráti se v Brně sešli s vítězným hnutím ANO, které chce na magistrátu sestavit širší koalici. Většinu mezi 55 zastupiteli má přitom s ODS, se kterou ANO jednalo jako s první. O víkendu už oslovilo ke spolupráci i KDU-ČSL s ČSSD a dnes také Piráty. Pirátům by případná pětikoalice nevadila, bude se ale dál jednat o shodách v programu. Zatím tak není jasné, zda zůstane jen ANO s ODS, nebo bude širší koalice s některým ze tří možných partnerů nebo se všemi. V zastupitelstvu je ještě SPD, s ním ale ANO odmítá jednat.

Primátor Brna a lídr ANO Petr Vokřál řekl, že ANO chce nabídnout stranám možnost odpracovat potřebné věci pro město. Navíc čím více stran bude v koalici, tím méně jich bude podle Vokřála v opozici, aby brzdily práci vedení města. Pokud by vznikla pětikoalice, v opozici by byla jen SPD. Podle Vokřála ale zatím není jasné, kdo se k ANO a ODS přidá, bude se o tom dál jednat.

Lídr Pirátů a dosavadní radní Brna Tomáš Koláčný ČTK řekl, že ANO Pirátům nejprve nabídlo možnost spolupráce, avšak bez účasti v radě. "To jsme odmítli. Proto jsme se bavili o tom, zda by pro nás bylo zajímavé jít do nějaké širší koalice. To jsme nevyloučili, ale bude záležet na programové shodě," řekl Koláčný.

Podle něj tedy nebylo nic přislíbeno ani odmítnuto a ANO dnes bude jednat s dalšími partnery o případné spolupráci i s Piráty. Podle Koláčného bude zásadní hledat shodu v rezidentním parkování. "ANO zastává jinou pozici než všechny ostatní strany, které stejně jako my říkají, že je potřeba to upravit," řekl Koláčný. Kromě toho chtějí Piráti prosadit otevřená výběrová řízení na veřejné zakázky do šesti milionů a pokračování v participativním rozpočtu.

Volby v Brně vyhrálo ANO, má 18 mandátů z 55. ODS jich má 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

V Brně-Králově Poli vznikla koalice, starostkou zůstane Karasová

V městské části Brno-Královo Pole vznikla koalice složená z vítězného ANO, dále ODS a KDU-ČSL. ČTK to řekla jednička ANO a starostka Karin Karasová, která v čele radnice zůstane. Koalice má 16 mandátů z celkových 30.

ANO získalo sedm mandátů, ODS šest a lidovci mají tři. V opozici skončí Piráti s pěti zastupiteli, po dvou jich mají KSČM, TOP 09, Královopolští patrioti a Zelená pro Královo Pole, jeden mandát má ČSSD.

Dosud vládla Královu Poli koalice ANO, TOP 09, KDU-ČSL a Zelení. Čtyřkoalici ale nahradila trojkoalice. Místostarostou bude Zbyněk Šolc z ODS. "S ODS máme docela podobný volební program a byla i druhá, takže respektujeme přání voličů a ODS by měla dostat šanci," uvedla Karasová.

Pracovat chce na projektech park and ride (P+R), na kterých mohou řidiči odstavit auto a do centra se dostat MHD, ale i na výstavbě objektů České pošty a městské policie u královopolského nádraží, kde je velký dopravní uzel. Karasová chce také pokračovat v úpravách bytů na bezbariérové, aby je mohli používat handicapovaní.

Královo Pole patří mezi větší městské části Brna. Leží severně od centrální části Brno-střed. Má 25.000 obyvatel. Roční rozpočet je kolem 230 milionů korun.