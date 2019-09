Piráti chtějí normou o žalobci EU ochránit státní zástupce

Praha - Piráti chtějí v novele, která řeší evropského žalobce, posílit nezávislost státních zástupců a současně ztížit jejich odvolatelnost. Změna podle pirátského poslance Jakuba Michálka vychází z debat o postavení státních zástupců. Sněmovna by o ní měla rozhodnout za dva týdny.

Michálek svůj postup zdůvodnil tím, že vláda dosud nepřijala svůj návrh na změny ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a na stanovení jejich funkčního období. Obdobné samostatné úpravy zákonodárců přitom odmítla. Návrhy počítají se zavedením možnosti odvolání vedoucích státních zástupců výhradně prostřednictvím kárného řízení. Vláda by napříště nemohla odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu a ministr spravedlnosti ostatní vedoucí žalobce pro závažné porušení povinností.

Opoziční novely i senátní předloha souvisejí s výměnou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za Marii Benešovou (oba za ANO). S tím se objevily obavy z toho, že by nová ministryně mohla odvolat nejvyššího státního zástupce, což ale Benešová popírá. Za nezávislost justice a proti Benešové i premiéru Andreji Babišovi (ANO) se v Česku konala masivní shromáždění organizovaná spolkem Milion chvilek.

Vládní předloha souvisí se vznikem Úřadu evropského veřejného žalobce. Upravuje zejména postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropského žalobce a evropských pověřených žalobců, a umožní jim činnosti v trestním řízení. Benešová uvedla, že novela by měla být přijata do listopadu, kdy mají být evropští žalobci jmenováni.

Evropský úřad se zaměří na vyšetřování činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy unie, tedy zejména podvody s evropskými dotacemi. Vznikne podle podkladů k předloze na přelomu let 2020 a 2021. Bude v něm působit evropský nejvyšší žalobce a jednotliví evropští žalobci z 22 dosud zúčastněných členských států. V jednotlivých zemích povedou trestní řízení evropští pověření žalobci.

Novela má dát evropským žalobcům stejná oprávnění a povinnosti jaké mají státní zástupci. Státní zastupitelství bude muset neprodleně informovat evropský úřad o podezření, že byl spáchán trestný čin, jehož vyšetřování spadá do pravomoci tohoto úřadu. Případné spory o příslušnost k vyšetřování mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského veřejného žalobce bude podle novely rozhodovat Nejvyšší státní zastupitelství. Předloha předpokládá, že evropští pověření žalobci budou moci souběžně působit i jako běžní státní zástupci.