Praha - Piráti chtějí nastavit automatické zvyšování platů učitelů, podobně jako je tomu u zákonné valorizace důchodů. Příslušný návrh zákona představí do konce roku, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Záměr podpořil i předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek vyjádřil ochotu o pirátském návrhu debatovat. Kvůli sporu o zvyšování platů vyhlásily učitelské odbory na středu stávku.

"Stejně jako máme valorizaci u důchodů, tak podobným způsobem by mělo být zaručeno, že se učitelé nebudou muset každý rok hádat o to, aby vzrostly jejich platy," řekl Michálek. Piráti podle něj vyjednávají s odbory i s nezávislými experty o podobě zákona, který by automatický růst platů učitelů navázaný na vývoj inflace nebo průměrné mzdy nastavil. Michálek upozornil, že je třeba dojednat i to, jak velká část zvýšených platů by šla do tarifní a jak velká do nenárokové složky.

Záměr podpořil i Bartošek, podle něj by automatické zvyšování platů pomohlo k předvídatelnosti prostředí ve školách. "Spoustu věcí by bylo dobré nastavit jako automat, ať už růst minimální mzdy, důchody, platy učitelů. Z jednoho prostého důvodu - potom to není politické téma a nástroj vydírání," řekl.

Faltýnek uvedl, že hnutí ANO je připraveno sejít se s ostatními stranami a o záměru jednat. Odmítl ale nyní říct, zda by pirátský návrh podpořil. "Musím to napřed vidět," řekl.

Podle Michálka by konečná podoba návrhu měla být připravena do konce roku. Piráti by ji chtěli zapracovat do novely zákona o pedagogických pracovnících.

Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO) se tento týden dohodli na tom, že se platy učitelů zvýší od 1. ledna o deset procent, z toho osm procent půjde do tarifní složky a dvě procenta do nenárokové. Počátkem roku Babiš mluvil o patnáctiprocentním růstu, který by se rovnoměrně rozdělil mezi tarifní a netarifní složku. Školské odbory nynější rozhodnutí považují za nedostatečné, požadovaly růst tarifů nejméně o deset procent. V pátek proto vyhlásily stávku, která se uskuteční ve středu.

Ministr školství Robert Plaga nevidí ke stávce důvod, když platy učitelů porostou. Školy podle něj musejí o svém postupu rodiče předem informovat. Premiér Andrej Babiš uvedl, že je zvědavý, jak odbory zavření škol rodičům vysvětlí.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v letošním prvním čtvrtletí činila 32.466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42.205 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36.224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy.