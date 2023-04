Piráti chtějí mít kandidátky v celé ČR, programové cíle aktualizovat nebudou

Liberec - Piráti postaví ve volbách v příštím roce vlastní kandidátky ve všech krajích, nevylučují ani koalice. Záležet bude na rozhodnutí dané krajské organizace. Jejich programové cíle se zatím ve stanovách aktualizovat nebudou. K přijetí aspoň jedné ze změn chybělo na celostátním fóru strany v Liberci pět souhlasných hlasů. Fórum navštívil také premiér Petr Fiala (ODS), který Piráty označil za významnou součást vládní koalice. K pokračujícímu spojenectví je vyzvali i další koaliční politici. Kroky kabinetu ale kritizovala předsedkyně Mladého Pirátstva Kateřina Stojanová.

Podle předsedy strany Ivana Bartoše nebude vedení do kandidátek zasahovat. Jejich podoba bude ale záležet i na vůli dalších subjektů spolupracovat v jednotlivých krajích. Stejně jako v minulých volbách budou kandidátky otevřené i nečlenům strany nebo lidem z jiných uskupení. "Nedívám se na to pouze pohledem celostátních stran, ale je spousta zajímavých lokálních i krajských uskupení, která mají tah na branku a to je, myslím, zajímavá varianta pro krajské volby," řekl Bartoš ČTK.

Piráti dnes v Liberci hlasovali o změnách programových cílů, žádná ale neprošla. Největší naději na úspěch měl návrh skupiny kolem předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Podle něj by si měla strana ve stanovách zakotvit, že jejím posláním je "svobodná, vzdělaná a spravedlivá společnost", která dokáže zajistit lidem prosperitu a vysokou kvalitu života. Návrh podpořilo 242 hlasujících, potřeba bylo 247 hlasů. Prvořadým cílem strany tak i po 14 letech ve stanovách zůstává prosazování práva na svobodné šíření informací a ochrana soukromí.

Koaliční spolupráci s Piráty označil Fiala za "skutečné partnerství", i když se v řadě názorů vládní strany liší. Věří v to, že se v koalici podaří zachovat atmosféru důvěry a spolupráce a že strany zůstanou spojenci pro prosazení nutných reforem veřejných financí a důchodů.

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na videozáznamu poprosila Piráty o podporu pro nepopulární, ale nutná opatření. Vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan pak ve videozdravici uvedl, že Piráti a Starostové jsou liberálnější, a jsou si proto bližší než partneři ze stran koalice Spolu. Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka míní, že spolupráce s Piráty je "věcná a korektní" a ve vzájemném respektu k rozdílným stanoviskům.

Stojanová ale řekla, že některé kroky kabinetu za poslední rok neodpovídaly potřebám a očekáváním mladé generace. Vláda podle ní nepomáhá příliš zlepšit postavení mladých. "Místo toho, aby se zaměřila na řešení skutečných problémů, zdá se být často vzdálená od reálných potřeb mladých lidí, a v lecčems, troufám si říct, dokonce hází klacky pod nohy," řekla.

Podle Bartoše zřejmě reagovala na některé uniklé návrhy, které jednotlivé strany vládní koalice předkládaly při debatě o konsolidaci státních financí, a které míří například na zdanění stipendií nebo zdanění studentských příjmů. "Nemyslím si, že by na tom byla nějaká shoda," podotkl. V českém daňovém systému jsou podle něj výjimky, na které by se měla vláda zaměřit přednostně, zdanění příjmů studentů k nim ale nepatří.

Bartoš uvedl, že politici musí zvrátit trend strachu a frustrace, který v lidech vyvolávají aktuální krize spojené s válkou na Ukrajině a inflací. "Česká republika a celý svět čelí řadě krizí, které mají dopad na kvalitu života lidí, na trvale udržitelný rozvoj, který by měl být naším cílem. V lidech se objevuje strach, deziluze, často i frustrace," řekl.

Fórum bude pokračovat i v neděli. Piráti si podle programu naplánovali několik workshopů v kině Varšava.