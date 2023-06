Piráti budou ode dneška do pondělí hlasovat o usnesení kritizujícím Blažka

Praha - Piráti dnes odstartují on-line hlasování o usnesení, ve kterém by mohli označit setrvání Pavla Blažka (ODS) ve funkci ministra spravedlnosti za ohrožení důvěry ve spravedlnost a právní stát ČR i plnění cílů programového prohlášení vlády. Hlasování všech členů Pirátů, které skončí v pondělí večer, iniciovala na stranickém fóru europoslankyně Markéta Gregorová. Blažkovi vyčetla některé medializované případy, proti kterým by se podle ní měli Piráti jako protikorupční strana vymezit. Premiér Petr Fiala (ODS) se minulý týden Blažka zastal.

Gregorová v důvodové zprávě ke svému původnímu podnětu zmínila například opakované Blažkovy dotazy na informace z tzv. živých kauz, což podle ní způsobuje, že se dostává do střetu zájmů. Připomněla také nedávnou zprávu serveru Seznam Zprávy, podle níž Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci. Podle státní zástupkyně tento únik narušil vyšetřování, doplnil server. Blažkovy postoje podle europoslankyně zároveň ohrožují závazky kabinetu vyplývající z programového prohlášení.

Později doplnila, že Blažkovy excesy a střet zájmů si vyžadují odpověď stran, které ctí demokracii, právní stát a brojí proti korupci. "Tímto hlasováním strany jim dáváme jasný signál, že odmítáme další vymlčování," uvedla. Schválení usnesení by podle ní vytvořilo silný mandát pro pirátské vyjednavače a zástupce ve vládě, protože by se mohli při své argumentaci opřít o stranu jako celek.

Piráti dostanou v on-line hlasování všech členů možnost podpořit usnesení, že "setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát ČR i plnění cílů programového prohlášení vlády". Hlasovat mohou také pro ukončení jednání bez usnesení, odkázání rozhodnutí republikovému výboru, nebo odročení na řádné jednání celostátního fóra. Pro úspěch některé z možností je nutný nadpoloviční většina z hlasujících, rozhodnout se nemusí v prvním kole.

Fiala minulý týden na výjezdním zasedání vlády ve Vimperku uvedl, že není nutné se obávat rozepří v koalici. "Piráti mají v rámci své vnitrostranické demokracie opakovaně nějaké ankety, žádný vliv na koalici to nemá, asi to zrovna nejlepšímu klimatu nepomůže, ale já nemám potřebu to nějak zvlášť komentovat," řekl. Žádné zneužití pravomocí ze strany Blažka nevidí.