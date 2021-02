Piráti a STAN kritizují, jaký pandemický zákon vláda předložila

Praha - Vláda podle koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) porušila svůj slib hejtmanům i opozici, když dnes místo pandemické novely těchto stran předložila vlastní verzi předpisu, téměř stejnou jako loni. Předloha, kterou dnes schválila vláda, postrádá parlamentní kontrolu opatření a neřeší kompenzace, kritizují Piráti a STAN v tiskové zprávě.

Návrh zákona, jak ho připravilo ministerstvo zdravotnictví, se liší jen v detailech od znění, které schválila vláda už loni v květnu. "Je to od vlády podraz na občany, protože předložila téměř doslovně okopírovaný text, který poslanci již v květnu odmítli projednat," uvedl předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil dnešní projednání pandemického zákona o víkendu, kdy vláda po dohodě s hejtmany na jejich žádost vyhlásila nový nouzový stav. Má být podle něj základem pro chystaná jednání s opozicí o další podobě boje proti covidu-19. Babiš očekává, že ani za 14 dní se Česko neobejde bez nouzového stavu a souvisejících opatření.

Ve vládním předpisu postrádají Piráti a Starostové parlamentní kontrolu, která by zajišťovala odůvodněnost opatření. "Neřeší se v ní kompenzace pro poškozené, lepší ochrana lidí proti nesmyslným zákazům před soudem. Není tam ani covidové testování na pracovištích nebo rozumnější nastavení trestů tak, aby neplatily zvýšené tresty za činy nesouvisející s pandemií," doplnil Michálek.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po jednání vlády řekl, že předpis má podobu, jakou by měl mít podle vlády. "Je svatým právem poslanců ho upravovat k obrazu svému," uvedl. Považuje za logičtější, když strany předloží pozměňovací návrhy a prosadí je, než aby vláda odhadovala, co by si mohly přát. Také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že bylo nutné nějaký návrh připravit a předložit a Sněmovna ho nyní může "kultivovat a finalizovat". Řada prvků pirátského a vládního návrhu je podle něj podobná či shodná.

Michálek připomněl, že Piráti v lednu předložili vládě svůj návrh pandemického zákona, který uvedené záležitosti upravuje. "Tolik by neomezoval práva či svobodu lidí, ale naopak pomohl efektivně řešit pandemii a byl jí takříkajíc šitý na míru," uvedl Michálek. Kabinet se proti zájmu občanů snaží tlačit svou verzi, míní.

Pirátský návrh zavádí pandemický stav schvalovaný a ukončovaný Sněmovnou. Při něm lze vydávat mírnější opatření po skončení nouzového stavu. Zavádí nutnost odůvodnit každé opatření a popsat jeho přínos. Má garantovat i spravedlivý a jasný postup při náhradách škody pro každé jednotlivé opatření a zakotvit právo občanů se obrátit na Nejvyšší správní soud, pokud by se cítili opatřením neprávem poškozeni.