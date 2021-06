Piráti a STAN chtějí šetřit miliardy na provozu státu i rušit daňové výjimky

Praha - Piráti a Starostové navrhují ve svém plánu na konsolidaci veřejných financí kromě jiného ušetřit až desítky miliard korun ročně na provozu státu. Chtějí také dostat na legální trh práce lidi v exekuci nebo zjednodušit zkrácené úvazky rodičům malých dětí. Chtějí zlepšit výběr daní, rušit daňové výjimky a více zdanit například těžbu nebo komerční nemovitosti na orné půdě. Na tiskové konferenci to oznámili Mikuláš Ferjenčík (Piráti) a Věslav Michalík (STAN).

Výsledkem jejich plánu by mělo být, že schodek rozpočtu klesne v roce 2025, kdy skončí nadcházející volební období, až k deseti miliardám korun, takže na přelomu let 2025 a 2026 by měl být rozpočet už vyrovnaný, popsal Michalík. Řekl také, že plán obou stran je založený především na podpoře růstu ekonomiky. Investice chtějí financovat nejen z evropských peněz, ale i ze státního rozpočtu a podporou soukromých investic. Předpokládají, že každých dodatečně investovaných 100 miliard korun přinese dodatečný jeden procentní bod růstu HDP navíc k očekávaném reálnému růstu na průměrné úrovni 2,6 procenta ročně.

"Náš plán počítá s fixací běžných výdajů státu na úrovni roku 2022 po dobu tří let. Fixace se netýká zákonem valorizovaných položek a oblastí, které pokrývají naše programové priority," uvedl Michalík. Plán na konsolidaci veřejných financí zahrnuje i valorizaci důchodů nebo stabilizaci platů učitelů na 130 procentech průměrné mzdy, dodal Ferjenčík.

Strany podle Ferjenčíka počítají s tím, že se jim podaří ušetřit na provozu státu díky digitalizaci, zefektivnění veřejných zakázek nebo zrušení projektů jako kanál Dunaj – Odra – Labe. "V roce 2025 bude stát spořit na svém provozu až 50 miliard korun ročně," řekl Ferjenčík. Návrat lidí v exekuci na trh práce označil Ferjenčík za nejdůležitější krok. Mělo by se jim podle něj vyplatit pracovat a současně splácet dluhy, zatímco nyní nedává smysl, aby legálně pracovali. Za každých 100.000 lidí, které se podaří dostat do legální ekonomiky, stát podle něj vydělá 15 miliard korun.

Ferjenčík řekl, že obě strany, které kandidují v koalici, nechtějí zvyšovat zdanění práce ani zdanění nemovitostí k bydlení. Za velký problém označil zneužívání transferových cen k nelegální daňové optimalizaci, v důsledku čeho mohou hlavně nadnárodní firmy přelévat zisky do zahraničí. Podle poslance lze tak získat desítky miliard korun ročně. Za nesmyslné označil snížení spotřební daně na naftu o korunu na litr, které loni schválil Parlament.