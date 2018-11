Praha - Poslanci SPD a Piráti shromáždili 40 podpisů ke svolání mimořádné schůze Sněmovny, na níž chtějí schválit zpomalení růstu platů zákonodárců po Novém roce. Dnes debatu neprosadili, protože podle vedení Sněmovny neuplynula dostatečná lhůta od druhého čtení návrhu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ČTK řekl, že ANO svolání mimořádné schůze podpoří, aby bylo možné vládní návrh schválit. Žádost o svolání mimořádné schůze plánují předkladatelé odevzdat vedení dolní komory v příštím týdnu, aby termín odpovídal lhůtám projednávání vládní novely upravující růst platů zákonodárců.

Mimořádná schůze by se tak mohla konat v pátek 16. listopadu.

Babiš, který je nyní v zahraničí, ČTK řekl, že o situaci mluvil s předsedou klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Ten mu vysvětlil, že návrh Pirátů nebyl hlasovatelný kvůli jednacím lhůtám a že poslanci ANO vládní návrh podpoří. "Poslanci hnutí ANO budou hlasovat pro návrh vlády, tudíž pro snížení platů. Určitě podpoříme tu mimořádnou schůzi," uvedl Babiš. Dodal, že Piráti si vládní návrh přisvojili.

Hnutí SPD Tomia Okamura navrhuje zmrazit platy vrcholných politiků na další tři roky. Piráti je chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře, jak je tomu nyní. Novinářům to řekli šéfové klubů Jakub Michálek (Piráti) a Radim Fiala (SPD). Navíc by podle Michálka měli poslanci a senátoři čerpat nemocenskou stejně jako zaměstnanci.

Pokud změnu zákonodárci neprosadí do konce roku, platy jim automaticky vzrostou po 1. lednu. Piráti a SPD proto chtějí novelu projednat co nejrychleji. Poslanecké úpravy podali v úterý, kdy se odehrálo druhé čtení návrhu zákona. Pokud by se mimořádná schůze nesešla, Sněmovna by novelu podle plánu mohla schvalovat zřejmě na příští schůzi, která začíná 3. prosince. Senát by už pak měl málo času na potvrzení návrhu do konce roku.

Výbory návrhy Pirátů a SPD nepodpořily. Doporučily plénu přijmout vládní předlohu beze změn. Michálek obhajoval svůj požadavek argumentem, že když vláda zvýší platy učitelům a státním zaměstnancům, zvyšuje tím i platy politiků. Současný systém stanovování platů politiků někteří poslanci hájili. Připomínali, že jde o automat, aby politici do svých platů nezasahovali.

Platy ústavních činitelů se mají podle vládního návrhu od příštího roku sice zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Plat poslance a senátora tak podle dřívějších informací vzroste asi o 6000 korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších 8000 korun.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75. Vláda ANO navrhla, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5. Pokud Parlament předlohu schválí, bude se růst platů odvíjet pouze od růstu mzdy v nepodnikatelské sféře a platová základna se bude vypočítávat podle stejného koeficientu jako letos. Není ale jisté, zda novela projde celým schvalovacím