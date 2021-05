Piráti a KDU-ČSL: Zemanova nástupce má jmenovat až nová vláda

Chvojka uvedl, že Zemana vnímá jako profesionála a člověka na správném místě. "Není tajemstvím, že nepatřil mezi oblíbence ministryně (spravedlnosti Marie) Benešové," podotkl. Právě tlaky ze strany Benešové Zeman uvedl jako hlavní důvod svého odstoupení k poslednímu červnu."Pokud jsou za rezignací politické tlaky, tak je to velmi smutné. Předpokládám, že by se tím mohl zabývat ústavně-právní výbor," dodal Chvojka.

Grospič upozornil na to, že na Zemanovi svého času postavil kritiku vlády a prezidenta Miloše Zemana spolek Milion chvilek. "Potom, co byl stavěn do role praktického rozhodování, přestal plnit jejich očekávání," uvedl. Zeman se tak podle Grospiče dostal pod dvojí tlak. Vzhledem k tomu, že Zeman chtěl odejít z čela nejvyššího státního zastupitelství, se podle podle něho dalo očekávat, že skončí. "Je to jeho rozhodnutí a jenom věřím, že vláda bude vybírat moudře a spravedlivě," podotkl Grospič.

Výborný míní, že je Zemanovo odstoupení lidsky pochopitelné. "Tlak a často nepodložená kritika, která na něj byla vyvíjena ze strany ministryně Benešové a řady dalších, už zjevně překročila únosnou míru. Doufám, že za tím není snaha zamést některé šetřené velké kauzy pod koberec," řekl Výborný. Za lidovce vyzval vládu k uměřenému postupu. "Nového nejvyššího státního zástupce by měla v situaci pět měsíců před volbami jmenovat až nová vláda po volbách. Dočasně ho může vést současný zástupce Pavla Zemana," uvedl Výborný.

Člen ústavně-právního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) míní, že Zeman zřejmě ví, proč krok učinil "Možná lepší, než aby byl odvolán na základě kárné žaloby. Mě osobně zklamal svými vyjádřeními teď ke kauze Vrbětice, kdy jako nejvyšší státní zástupce zcela rezignoval na právo a dokazování," řekl Ondráček.