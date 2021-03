Pinturault vyhrál poprvé Světový pohár, ovládl i obří slalom

Lenzerheide (Švýcarsko) - Francouzský lyžař Alexis Pinturault ovládl poprvé v kariéře celkové hodnocení Světového poháru. Velký křišťálový glóbus si nadělil k dnešním 30. narozeninám díky výhře v závěrečném obřím slalomu sezony v Lenzerheide, po němž ovládl i pořadí disciplíny.

Francouzský lyžař Alexis Pinturault ovládl poprvé v kariéře celkové hodnocení Světového poháru. Velký křišťálový glóbus si nadělil k dnešním 30. narozeninám díky triumfu v závěrečném obřím slalomu sezony v Lenzerheide, po němž vyhrál i pořadí disciplíny.

Světový pohár Pinturault vybojoval jako první Francouz od roku 1997 a vítězství Luca Alphanda. Předtím v letech 1967 a 1968 dvakrát za sebou trofej získal legendární Jean-Claude Killy. Králem obřího slalomu byl z Francouzů naposledy v roce 2002 Frédéric Covili.

"Tolik let jsem tvrdě dřel a teď mám skvělý pocit, že se to konečně vyplatilo," řekl Pinturault televizi Eurosport po 34. vítězství v pohárovém seriálu. "Ono se to vyplácelo už dřív, ale získat glóbus a taky velký glóbus zároveň, to je něco neuvěřitelného, o to jsem vždycky usiloval," dodal Francouz, jenž v uplynulých dvou sezonách skončil v celkovém pořadí vždy druhý.

Pinturault vedl závod suverénně už po prvním kole a vítězství uhájil. Jeho jediný zbývající rival v obou hodnoceních Marco Odermatt, jenž před dneškem vedl disciplínu o 25 bodů, dojel až jedenáctý a v konečném pořadí obřího slalomu za Francouzem zaostal o 51 bodů.

Opatrnější jízdou ve druhém kole uhájil v obřím slalomu výhru o 20 setin sekundy před Chorvatem Filip Zubčičem, třetí skončil další setinu zpět Pinturaultův krajan a úřadující mistr světa Mathieu Faivre.

V celkovém hodnocení SP vede Pinturault před nedělním slalomem, který sezonu uzavře, před Švýcarem už o nedostižných 107 bodů. Pinturaultovi nahrálo i to, že se v Lenzerheide kvůli počasí neuskutečnily závěrečné závody ve sjezdu a superobřím slalomu.

Výsledky finále SP ve sjezdovém lyžování v Lenzerheide

Muži - obří slalom:

1. Pinturault (Fr.) 2:15,75 (1:01,19+1:14,56), 2. Zubčič (Chorv.) -0,20 (1:02,23+1:13,72), 3. Faivre (Fr.) -0,21 (1:02,72+1:13,24), 4. Brennsteiner (Rak.) -0,46 (1:02,00+1:14,21), 5. De Aliprandini (It.) -0,64 (1:02,37+1:14,02), 6. Favrot (Fr.) -0,79 (1:02,50+1:14,04), 7. G. Caviezel (Švýc.) -1,00 (1:02,83+1:13,92), 8. Kristoffersen -1,07 (1:02,89+1:13,93), 9. Nestvold-Haugen (oba Nor.) -1,09 (1:02,85+1:13,99), 10. Luitz (Něm.) -1,25 (1:03,10+1:13,90).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Pinturault 700, 2. Odermatt (Švýc.) 649, 3. Zubčič 606, 4. Meillard (Švýc.) 393, 5. Faivre 378, 6. Brennsteiner 266.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 35 závodů): 1. Pinturault 1200, 2. Odermatt 1093, 3. Schwarz 774, 4. Meillard 760, 5. Zubčič 744, 6. Kristoffersen a Mayer (oba Rak.) oba 700.