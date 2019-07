Pinot věřil, že může Tour vyhrát, ale zastavilo ho zranění

Tignes (Francie) - Smolný konec na Tour de France zažil jeden z aspirantů na celkové prvenství Thibaut Pinot. V 10. etapě francouzský cyklista nabral ztrátu kvůli roztržení pelotonu, o které se v bočním větru postaral útok týmu Deceuninck-Quick Step. Postupně se ale propracovával zpět a po triumfu na bájný Tourmalet a úspěšném útoku v následující pyrenejské etapě jej mnozí pasovali na hlavního favorita závodu. Dnes ale kvůli nataženému svalu v noze Pinot musel Tour vzdát.

"Po Pyrenejích jsem si myslel, že mám na to zvítězit. Jenže člověk nikdy neví, co se stane," řekl dosud průběžně pátý Pinot v slzách poté, co zhruba po 40 kilometrech 19. etapy sesedl z kola a nastoupil do doprovodného vozidla. "Nějaký čas bude trvat, než se dám do pořádku, ale to je Tour," dodal.

Pinot si natáhl sval během čtvrteční náročné horské etapy a dnes mu nepomohlo ani opakované ošetřování, kvůli kterému nabral velkou ztrátu na čelo. "Včerejší etapu dokončil ve velkých bolestech a dnes se jeho stav nezlepšil," uvedli zástupce stáje Groupama-FDJ, za kterou devětadvacetiletý Pinot závodí.

Smolné chvíle si Pinot prožil i během loňského Gira d'Italia, kde kvůli vyčerpání a zápalu plic odstoupil před závěrečnou etapou, před níž se z třetího místa propadl průběžným pořadím hluboko dolů. Jeho nejlepším výsledkem v závodech "velké trojky" tak zůstává třetí příčka z Tour v roce 2014.