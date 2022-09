Piloti německých aerolinek Lufthansa hodlají tento týden opět stávkovat

Frankfurt - Piloti německé letecké společnosti Lufthansa hodlají tento týden opět stávkovat. Piloti v osobní dopravě přeruší práci ve středu a ve čtvrtek, piloti v nákladní dopravě budou stávkovat od středy do pátku. Oznámil to v noci na dnešek odborový svaz pilotů Vereinigung Cockpit. Lufthansa by podle něj mohla stávku odvrátit předložením lepšího návrhu na zvýšení mezd.

"Velmi nás mrzí, že odbory pokračují v eskalaci situace," uvedl mluvčí společnosti Lufthansa. V pátek stávka pilotů Lufthansy ochromila leteckou dopravu v Německu a vyžádala si i zrušení spojů do České republiky. Celkově firma zrušila přes 800 letů, což se dotklo zhruba 130.000 cestujících. Lufthansa uvedla, že páteční stávka jí způsobila ekonomickou újmu ve výši 32 milionů eur (téměř 800 milionů Kč).

Vereinigung Cockpit žádá na letošní rok zvýšení mezd o 5,5 procenta a vytvoření mechanismu, díky kterému by růst v dalších letech překonával inflaci. Lufthansa tvrdí, že takové požadavky by zvýšily náklady na personál kokpitů o 40 procent. Se započítáním všech doprovodných nákladů by to podle aerolinek znamenalo pro nadcházející dva roky dodatečnou finanční zátěž 900 milionů eur (22 miliard Kč).

Sama Lufthansa navrhuje zvýšení základní měsíční mzdy o 900 eur (22.000 Kč). To by podle ní v 18měsíčním období představovalo nárůst mezd o 18 procent pro začínající piloty a pětiprocentní nárůst pro kapitány.