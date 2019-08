Pilarová vydá v září nové album a vystoupí jako host Plachetky

Praha - Zpěvačka Eva Pilarová, která 9. srpna oslaví 80. narozeniny, plánuje další umělecké aktivity. Přestože se stále zotavuje z loňského úrazu, kdy po pádu utrpěla několik zlomenin, natočila nové album, které pokřtí 23. září v Praze. Příští rok 16. ledna by pak měla být mezi hosty operní hvězdy Adama Plachetky na koncertu v O2 areně. "Nejen kvůli tomu, ale i kvůli příznivcům, se budu snažit o návrat na pódia," řekla legenda tuzemské populární hudby v rozhovoru pro ČTK.

Své narozeniny zpěvačka, pro kterou spisovatel Josef Škvorecký podle Elly Fitzgeraldové vymyslel přezdívku FitzPilarová, nehodlá připomínat žádným speciálním koncertem. Tradičně dává přednost oslavám výročí let strávených na scéně. Před čtyřmi lety koncerty v Brně a v Praze slavila 55 let své profesionální kariéry. Zahájila ji v roce 1960 v pražském divadle Semafor, kam se nejdříve hlásila jako herečka. Záhy ale herecké ambice opustila a v divadle malých forem vedeném Jiřím Suchým se prosadila především jako zpěvačka s výjimečným talentem. "Já si ten věk nepřipouštím, ale je fakt, že loni jsem byla naprosto čilá a mohla jsem si zajet na otočku do New Yorku zazpívat na česko-slovenský ples. Teď je to trošku složitější, ale snažím se," uvedla.

Připravované album s názvem Pilarka 80 aneb Inventura těla opět zaplnila hosty. Loni s ní na albu nazvaném Pilarka a přátelé duety nazpívali Karel Gott, Vojta Dyk, Jan Onder, Josef Voltr, El Nino, Aleš Cibulka a Tomáš Ringl. Muži budou hostovat i na její nové nahrávce. "Já jsem vždycky raději kamarádila s klukama. Jsem zvyklá mít kolem sebe celý život spíše muzikanty než muzikantky, " komentovala Pilarová fakt, že duety nazpívala pouze s muži. Na jednom zazní i hlas Dana Nekonečného, jehož záznam autoři využili až po jeho smrti letos v březnu.

Na desce Pilarka 80 aneb Inventura těla se objeví i titulní píseň, kterou nazpívala se svým fyzioterapeutem Patrikem Grossmanem. "Jednoho dne se otevřely dveře a tam stál nabouchaný frajer s tím, že se mnou bude cvičit. Přestože je typem člověka, že bych spíše čekala, že ji někomu šlehne, ukázalo se, že má ruce jako z hedvábí. Ale moc se s tím nepáral, ječela jsem a nadávala, ale on se smál. Jednoho dne si začal zpívat, zatímco mě masáž bolela. Tak jsem ho vyzvala, ať si se mnou zazpívá duet a uvidíme, kdo bude mít navrch. Nakonec se toho ve studiu zhostil velmi dobře," řekla Pilarová.

Vedle nové nahrávky už v den životního jubilea Pilarové vyjdou v digitální podobě dvě singlové kolekce mapující její nahrávky z let 1960 až 1989 a také raritní záznam představení Evy Pilarové s Karlem Gottem ze Semaforu z roku 1965. Alba budou dostupná na streamingových nebo downloadingových servisech Supraphonu, pro který Pilarová poprvé nahrávala v roce 1960. Šlo o duet s Jiřím Suchým Sup a žluva z divadelní hry Taková ztráta krve, který vyšel na singlu společně s hitem Klokočí. V roce 1993 dostala Pilarová platinovou desku za 1,4 milionu prodaných nosičů.

Brněnská rodačka studovala operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění. Školu opustila a nastoupila do pražského divadla Semafor, v němž vystupovala s dvojicí Suchý a Šlitr. Objevila se i ve filmu Dobře placená procházka. Její hlas o rozsahu tří oktáv jí přinesl řadu ocenění v Česku i zahraničí. Třikrát se stala vítězkou ankety Zlatý slavík a v roce 2009 ji tehdejší prezident Václav Klaus vyznamenal medailí Za zásluhy.