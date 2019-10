Pietní místa k uctění památky Gotta vznikla v řadě měst ČR

Lidé v Olomouci chodili 11. října 2019 uctít památku Karla Gotta k pietnímu místu u paty sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v centru města. Populární zpěvák zemřel po těžké nemoci 1. října ve věku 80 let. Hlavním pietním místem je pražský Žofín, kam se k rakvi přicházejí poklonit tisíce lidí.

Lidé v Olomouci chodili 11. října 2019 uctít památku Karla Gotta k pietnímu místu u paty sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v centru města. Populární zpěvák zemřel po těžké nemoci 1. října ve věku 80 let. Hlavním pietním místem je pražský Žofín, kam se k rakvi přicházejí poklonit tisíce lidí. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Rozloučit se se zpěvákem Karlem Gottem, který zemřel 1. října, mohou dnes a o víkendu lidé nejen v Praze, ale i v dalších městech Česka. Pietní místa vznikla v Brně, Karlových Varech nebo Sokolově. V Ostravě jako výraz piety zhasne noční osvětlení věže Nové radnice, Sýkorova mostu a Bolt Tower v Dolních Vítkovicích. Obyvatelé Plzně, Gottova rodného města, mohli vzkazy do kondolenčních knih v mázhauzu radnice psát do dnešních 12:00. Město knihy pošle Gottově rodině.

Plzeňský magistrát zároveň poslal do Prahy dvě smuteční kytice. Jedna směřovala do paláce Žofín, kde se dnes lidé loučí se zpěvákem, a druhá poputuje na sobotní zádušní mši do svatovítské katedrále na Pražském hradě. Tento den bude v zemi na základě rozhodnutí vlády i státní smutek.

Zpěvákovo rodné město vyvěsilo na radnici černý prapor hned krátce po oznámení jeho úmrtí, 2. října dopoledne, později zřídilo v mázhauzu radnice kondolenční místo. Do dnešního poledne, kdy Plzeň místo uzavřela, lidé zaplnili ve dvou kondolenčních knihách téměř 500 stránek. Lidé před radnicí také pokládali svíčky a květiny.

Ostrava se k pietě za Gotta připojí tím, že dnes a v sobotu zhasne noční osvětlení svých dominant a stáhne vlajky na půl žerdi. "Dnem státního smutku bude sobota, nicméně již dnes v 16:00 bude na budovách statutárního města Ostravy a institucích zřízených městem stažena česká vlajka na půl žerdi. Zpět bude vytažena v neděli v 8:00," uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Veřejné budovy, kde vlajka nevisí na stožáru, umístí podle mluvčí vedle státní vlajky na stejnou dobu černý prapor.

Město současně doporučilo organizátorům kulturní a sportovní akcí, aby v sobotu zvolili vhodnou formu uctění památky, například minutou ticha, umístěním černé pásky na sportovních dresech nebo změnou programu.

Obyvatelé Karlových Varů mohou uctít Gottovu památku, zapálit svíčku a položit květiny do nedělního večera před hlavní poštu ve Smetanových sadech na místo známé datumovky. Sokolov vyčlenil jako pietní místo schody Hornického domu na náměstí Budovatelů.

V Brně lze po celý víkend zapálit svíčku za zpěváka na Dominikánském náměstí, kde radnice zřídila pietní místo. Jako jedni z prvních tam dnes na Gotta vzpomenuli primátorka Markéta Vaňková (ODS) a někteří radní.

"Karel Gott byl spjatý s Brnem, stejně jako s celou Českou republikou, během profesního života Brno navštěvoval, vystupoval zde, působil i v Českém rozhlasu," řekla novinářům Vaňková.

V sídle Českého rozhlasu Zlín, kde ve spolupráci rozhlasu a zlínského magistrátu vzniklo pietní místo, kde mohou lidé uctít památku Karla Gotta, podepsali příchozí již čtyři desítky kondolenčních listů. Lidé jsou všech věkových kategorií i školní kolektivy. Do kondolenčních listin píší vzkazy, také vlepují parafráze děl. Lidé přináší květiny a zapalují svíčky i před budovou.