Pieta v Praze uctila oběti potopení lodi Patria

Praha - Pietní akt u Památníku Ticha na nádraží Praha Bubny připomněl výročí tragédie lodi Patria. Loď s židovskými uprchlíky na palubě se 25. listopadu 1940 potopila u břehů palestinské Haify. Zahynuly při tom stovky lidí. Během piety zazněl příběh pasažéra Patrie i modlitba.

Pieta se konala formou dialogu mezi režisérem Pavlem Štinglem a Hanušem Borem, jehož otec byl jedním z přeživších potopení lodi. Bor v úvodu připomněl okolnosti potopení lodi i to, co tomu předcházelo.

V létě 1940 vypluli židovští uprchlíci z okupovaných území z Vídně po Dunaji a přes Středozemní moře až k břehům palestinské Haify, kam dorazili počátkem listopadu. Tamní britská správa je však odmítla přijmout.

Téměř 2000 uprchlíků tak mělo odplout na lodi Patria do internace na Madagaskaru. S tím se však nesmířila podzemní židovská organizace, která vznikla mezi uprchlíky. Její členové se rozhodli odpálit bombu, která by Patriii poškodila a uprchlíci by tak, jako trosečníci, mohli zůstat v Palestině. Nálož však zrezivělou loď poškodila víc, než měla a v důsledku nastalé paniky zemřelo 270 lidí. Přeživší pak britská správa internovala v táboře Atlit. Mnozí později vstoupili do armád protihitlerovské koalice.

To byla také cesta otce Hanuše Bora. Bor při pietě řekl, že jeho tatínek, narozený v roce 1919, putoval do Haify se dvěma bratry a bratrancem. Bor zdůraznil, že už cesta tam byla na přeplněných zastaralých plavidlech náročná. V den potopení Patrie spal jeho otec v podpalubí a po výbuchu ho vzbudil buben, který na něj spadl. Zachránil se on i jeho příbuzní. Bor později přečetl i úryvky dalších zaznamenaných vzpomínek přeživších, kteří se pokoušeli o záchranu lidí uvízlých v lodi. Bor také uvedl, že z nádraží Praha Bubny odjela jeho maminka do Terezína.

Štingl, který režíroval dokument Příběh trosečníku Patrie, řekl, že tehdejší cesta trosečníků ve "skořápkách" po Středozemním moři je jistým podobenstvím k současným cestám migrantů v jeho vodách. Zároveň podotkl, že tento příběh v dnešních těžkých časech lidem připomíná, že byla doba ještě těžší.

Kromě vzpomínek pamětníků dnes zazněla i modlitba, kterou přednesl vrchní zemský rabín Karol Sidon. Několik skladeb zahrála také klezmer kapela Trombenik.

Až do léta příštího roku bude u Památníku Ticha, který připomíná oběti válečných deportací, také dřevěná socha lodi nazvaná Wooden Cloud (Dřevěný oblak). Je dílem německého sochaře Martin Steinerta. Skulpturu z téměř dvou tisíc metrů dřevěných latí o celkové hmotnosti jedné tuny umělec vytvořil na Smetanově nábřeží v Praze u příležitosti festivalu Sculpture Line letos v srpnu.