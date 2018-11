Praha - Vzpomínkové akce připomínající listopadové události roku 1989 dnes u památníku na pražské Národní třídě provázela napjatá atmosféra a několik incidentů. Kytice, kterou tam po půlnoci položil premiér Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura, hodili lidé do odpadkového koše. Tamtéž skončily i květiny, které na Národní poslal prezident Miloš Zeman, sám se žádných akcí na státní svátek neúčastní. Případem vyhozených květin se zabývá policie, která bude od majitelů zjišťovat, zda chtějí nahradit škodu. Vyhazování květin se nelíbí ani některým opozičním politikům, kteří s prezidentem či premiérem mají spory, podle jiných je to projev občanské nespokojenosti.

Kytice od Zemana, Babiše či Okamury lidé ráno sebrali a vyhodili do odpadkového koše. Policisté oznámili, že prověřují narušení piety, u majitelů vyhozených kytic budou zjišťovat, zda budou chtít uplatnit škodu. Nikoho nezadrželi ani neomezili na osobní svobodě, kytice vyndali z koše a odvezli na služebnu.

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček označil demonstranty za fašistickou lůzu, kterou podporuje TOP 09. Proti jeho výroku se ohradil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Na twitteru napsal, že s házením květin do koše nesouhlasí. Ovčáčkovi doporučil, aby zanechal primitivních výroků.

Část opozičních politiků chápe vyhození květin od premiéra či prezidenta, považují to za důkaz nespokojenosti lidí. Další ale postup demonstrantů kritizovali. Poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) vyhození květin označila za primitivní, lidovecký poslanec Marian Jurečka za zhovadilost. Opoziční politici se ale shodli na tom, že za vyhrocenou atmosféru je výrazně odpovědný i prezident a předseda vlády. Kritizovali také Babiše, že neměl odvahu jít položit kytici ve dne.

Na Národní třídě se dnes vystřídali politici ANO, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Na předsedu ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka desítky lidí hlasitě pískaly a i květiny, které Hamáček k památníku položil, se chystali lidé vyhodit do koše, ale nakonec na pietním místě zůstaly. Organizátoři shromáždění vyzvali přítomné, aby květiny nevyhazovali a ponechali akci klidný průběh.

Na Národní třídu přišel zapálit svíčku například ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), i při jeho příchodu lidé pískali a skandovali. Lidé děkovali i bývalému předsedovi Senátu Milanu Štěchovi (ČSSD). "Jsem rád, že se lidé snaží držet ideály listopadu 1989, ale jsem nešťastný z toho, jak je dnešní společnost rozdělená," řekl Štěch novinářům.

Podle STAN je 17. listopad den, který umožnil společnosti se svobodně vyvíjet a doufají, že to nebude v budoucnu nijak popíráno. Pro TOP 09 znamená 17. listopad návrat svobody, demokracie a právního státu. Babiš a Zeman podle TOP 09 tyto hodnoty pošlapávají. Podle šéfa ODS Fialy si lidé nepřipomínají jen události roku 1989, vyjadřují se i k současnosti. Rozumí těm, kteří vyhodili kytice některých politiků.

Babiš v posledních dnech čelil výzvám opozice k demisi kvůli informacím z rozhovoru svého syna, který novinářům Seznamu Zprávy řekl, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo unesen na Krym. Premiér jeho slova přičítá schizofrenii, kterou podle něj jeho syn trpí. Opakovaně hovořil o tom, že aktuální kauza je od novinářů hyenismus a připravenou kampaní proti němu, která byla záměrně načasovaná na období před 17. listopadem.

Lidé si dnes také připomněli události roku 1939 spojené s uzavřením vysokým škol a smrtí studenta Jana Opletala na tradičním pietním aktu u Hlávkovy koleje. Výročí událostí z roku 1939 o 50 let později stálo na začátku sametové revoluce. Setkání se zúčastnili politici, studenti, pamětníci, zástupci vysokých škol, akademické sféry i církví. Zazněly především apely na to, aby lidé nezapomínali na oběť studentů i na to, aby se jediný mezinárodní svátek s českými kořeny vrátil do českých kalendářů.

Akce připomínající listopad 1939 a 1989 se dnes konají i na dalších místech republiky.

Babiš přišel na Národní v noci, ráno odjel za synem do Švýcarska

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš dnes brzy ráno odletěl za synem do Švýcarska, proto letos uctil 17. listopad s předstihem. Uvedl to na svém facebookovém profilu. Kytici na Národní třídě v Praze položil dnes krátce po půlnoci, lidé ji ráno hodili do koše. Kvůli aféře, kterou rozpoutaly výroky jeho syna ohledně kauzy Čapí hnízdo, čelí předseda vlády výzvám opozice i části veřejnosti, aby podal demisi. Babiš již dříve uvedl, že jeho pětatřicetiletý syn z prvního manželství trpí schizofrenií a případ považuje za hyenismus novinářů. Prohlásil, že nikdy sám neodstoupí.

"Tento rok jsem uctil 17. listopad s předstihem, protože jsem brzy ráno odjel do Švýcarska za svým synem," uvedl Babiš. V krátkém videu ukázal, že na Národní přišel těsně po půlnoci. Mnozí opoziční politici kritizovali fakt, že předseda vlády přišel oslavit státní svátek v noci.

"I tento rok jsem na Národní třídu přijel uctít památku studentů a všech, kteří bojovali za svobodu a demokracie. Tento rok jsem přišel dřív, protože brzo ráno letím za svým synem do Švýcarska," řekl premiér. Z bytu, v němž žije se svou matkou, podle něj nemůže syn dva dny kvůli zájmu novinářů vycházet. "Jdu za ním, abych mu pomohl," dodal.

Andrej Babiš mladší novinářům Seznamu Zprávy řekl, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo unesen na Krym. Premiér tato slova přičítá jeho duševní nemoci. Už v pátek dal najevo, že se za synem do Švýcarska brzy chystá. Oba Babišové i dospělá dcera Babiše z prvního manželství čelí kvůli Čapímu hnízdu trestnímu stíhání. Policie nyní prověřuje také okolnosti pobytu Babiše juniora na Krymu.

Babiš letos ke kytici na Národní třídě připojil stuhu se slovy z písně Modlitba pro Martu. "Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať už pominou, ať už pominou. Toto si dovoluji popřát vám všem," řekl Babiš. V noci uctil také památku studenta Jana Opletala a události listopadu 1939.

Drahoš: Trestně stíhaný člověk nemá stát v čele vlády

Trestně stíhaný člověk nemá podle nově zvoleného senátora a neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše stát v čele vlády. Drahoš to řekl novinářům předtím, než se za potlesku přihlížejících poklonil na Národní třídě památce 17. listopadu. Vysvětlení premiéra Andreje Babiše (ANO) v případě kauzy jeho syna podle Drahoše nepřispívá k uklidnění situace.

Za svobodu a demokracii se musí dál bojovat, to je podle něj jeden z odkazů 17. listopadu 1939 i 1989. "Nic není navždy dané, nic tady není napořád," dodal.

Prezident Miloš Zeman, který Drahoše v letošním finále přímé volby hlavy státu porazil, ale Babiše opakovaně podpořil. Tento týden řekl, že i když poslanci Babišově vládě vyslovili nedůvěru, což ale nevidí jako pravděpodobné, znovu by Babiše jmenoval premiérem. Babiš je stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Podle TOP 09 Babiš a Zeman pošlapávají demokracii v zemi

Sedmnáctý listopad znamená návrat svobody, demokracie a právního státu do země, řekl dnes předseda opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil. Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman však podle TOP 09 tyto hodnoty pravidelně pošlapávají, proti čemuž hodlá strana bojovat. Při uctění památky události 17. listopadu 1989 to dnes řekl předseda opoziční strany Jiří Pospíšil. Premiér se podle něj bojí nespokojených občanů.

"Je to významný den pro Českou republiku, pro demokracii, svobodu a právní stát. Doufáme, že Andrej Babiš právní stát, který teď je ohrožen, nezničí. Vyřešení kauzy Čapí hnízdo bude symbolem toho, zda je v zemi právní stát," řekl. Aktuální kauza s údajným únosem jeho syna je podle něj důkazem toho, že premiér se snaží kauzu ovlivnit.

Pospíšil avizoval, že TOP 09 se bude snažit klidnou formou bojovat proti krokům vlády i prezidenta.

Pospíšil také okomentoval příchod Babiše k památníku v brzkých ranních hodinách. "Premiér se bojí. Bojí se reakce nespokojených lidí a bojí, že až přijde o funkci, tak nastane nezávislé vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Má strach z občanů České republiky, a to by premiér demokratické země neměl mít," dodal.

Zahození květin premiéra nebo prezidenta do koše je podle Pospíšila za hranou, ovšem chápe to jako reakci společnosti na současné kroky vlády a prezidenta. Poslanec Miroslav Kalousek k tomu dodal, že je to podle něj nemoudrá cesta protestu, ale nejde o vandalismus.

