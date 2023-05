Pidcock vyhrál potřetí za sebou závod SP v Novém Městě, ženám vládla Pieterseová

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Závod Světového poháru bikerů v cross country v Novém Městě na Moravě vyhrál potřetí za sebou Brit Thomas Pidcock před Francouzem Joshuou Dubauem a Švýcarem Ninem Schurterem. Češi v úvodním podniku letošního seriálu neuspěli a skončili hluboko v poli poražených, nejlepším z nich byl Jan Škarnitzl na 63. místě. Mezi ženami byla při svém prvním startu v elitní kategorii nejlepší Nizozemka Puck Pieterseová. Češka Jitka Čábelická obsadila ve Vysočina Areně 32. místo.

Muži jeli na mokré trati a závod jim místy znepříjemňoval déšť. Olympijský vítěz a mistr Evropy Pidcock dokázal završit na Vysočině vítězný hattrick i přes menší pád, kvůli němuž ztratil v pátém z celkových osmi okruhů vedoucí pozici a do čela šel Dubau. V posledním kole už ale s blížícím se cílem velkému favoritovi Pidcockovi nestačil. Brit vyhrál s pětisekundovým náskokem a navázal tak na páteční triumf ze short tracku, čerstvě sedmatřicetiletý Schurter ve spurtu o třetí místo předčil Francouze Jordana Sarroua.

"Byl to vážně velmi těžký závod. Podmínky byly hodně ošidné. I když se nejelo po celou dobu za deště, bylo to vážně ošemetné. V takovém závodě nelze ani chvilku odpočívat. A když spadnete, je nejdůležitější zresetovat. Měl jsem trošku moc tvrdé pneumatiky, což mi pak dělalo problémy na kořenech, ale bylo pěkné, že se mi přesto podařilo nakonec vyhrát," pochvaloval si třiadvacetiletý Pidcock.

Čechům se při neúčasti nemocného Ondřeje Cinka nedařilo. Zkušený Škarnitzl měl stejně jako i další český zástupce Lukáš Kobes potíže hned na startu a nakonec projel cílem takřka osm minut za vítězem.

"Byl to těžký závod ve výborné kulise. Na té mokré trati si musel člověk dávat pozor. Škoda jen toho pádu na startu, kdy jsem musel rovnat řídítka a vyjížděl tam pak jako poslední. Nebýt toho, mohl to být lepší závod. Věděl jsem, že se startovním číslem 92 nesmím start pokazit. Prvních pár metrů se mi povedlo, ale bohužel jsme tam byli čtyři moc blízko sebe a přišel ten pád. I tohle k tomu patří. Člověk tam chce být vepředu, ale je to něco za něco," řekl novinářům Škarnitzl.

Vicemistryně světa v cyklokrosu Pieterseová, která oslavila v sobotu jednadvacetiny, rozhodla o triumfu v posledním ze sedmi okruhů, kdy se dostala před Pauline Ferrandovou-Prévotovou. Francouzská hvězda dojela o pět sekund druhá před krajankou Loanou Lecomteovou, která ztratila na vítězku dalších šest sekund navíc. Čábelická dokončila závod se ztrátou přes pět minut na vítězku.

“Jsem ráda, že to mám za sebou. Byl to strašně rychlý a těžký závod, v posledním kole jsem už byla gumová a měla jsem namále, abych nespadla. Výsledek nevypadá skvěle, ale startovní pole je stále kvalitnější a ztráta nenarůstala," konstatovala Čábelická.

"Všechny holky si za úspěchem jdou a je stále těžší udělat výsledek. Trať je tu navíc náročná, je to pořád nahoru a dolů, síly docházejí, někomu dřív, někomu později, mně bohužel dnes dřív. Vyždímala jsem ze sebe ale všechno. Tahle trať nepatří mezi mé nejoblíbenější, i když je domácí, celkově tak asi mohu být spokojená," dodala Čábelická.

Velkou smůlu měla Evie Richardsová. Mistryně světa z roku 2021 brzy poodjela ostatním, ze skupinky pronásledovatelek se zformovalo velmi silné duo Pieterseová, Ferrandová-Prévotová, ale vedoucí Britka si dál udržovala menší náskok.

V polovině závodu ale měla Richardsová defekt, a když čekala na výměnu zadního kola, přehnaly se kolem ní nejen Ferrandová-Prévotová s Pieterseovou, ale i několik dalších závodnic. A jen co naskočila znovu na kolo, musela ještě vyřešit potíže s řetězem. Přesto se nakonec prodrala na čtvrté místo a dojela do cíle pět sekund po Lecomteové.

Čtyřnásobná světová šampionka Ferrandová-Prévotová sice jezdila s blížícím se závěrem před Pieterseovou, ale více odskočit jí nedokázala. Nizozemka pak v posledním okruhu několikasekundové manko zlikvidovala a sama si vypracovala menší náskok, který dokázala udržet až do cíle.

Triumf tak oslavila hned při svém prvním startu mezi elitou. "Vůbec nevím, co se to dneska stalo," uvedla nevěřícně Pieterseová. "Většinou mívám dobré starty, ale dnes to bylo na startu opravdu hodně rychlé. Pár okruhů jsme pak jely o druhé místo, když jsme se dostaly před Evie a šla jsem do vedení, snažila jsem se pak hlavně zůstat v klidu," dodala Pieterseová.

SP horských kol v Novém Městě na Moravě (Žďársko) - cross country: Muži (29,55 km): 1. Pidcock (Brit.) 1:22:46, 2. Dubau (Fr.) -5, 3. Schurter (Švýc.), 4. Sarrou oba -23, 5. Griot (oba Fr.) -48, 6. Schwarzbauer (Něm.) -1:21, ...63. Škarnitzl -7:55, 68. Průdek -8:16, 73. Vastl -9:43, 80. Kobes -1 kolo, 88. Hula, 95. Rajchart (všichni ČR) oba -2 kola. Ženy (25,7 km): 1. Pieterseová (Niz.) 1:23:01, 2. Ferrandová-Prévotová -5, 3. Lecomteová (obě Fr.) -11, 4. Richardsová (Brit.) -16, 5. Kellerová (Švýc.), 6. Terpstraová (Niz.) obě -38, ...32. Čábelická -5:17, 62. Průdková -11:14, 70. Štěpánová, 73. Czeczinkarová (všechny ČR) obě -1 kolo.