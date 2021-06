Phoenix postoupil do semifinále NBA, Milwaukee srovnalo sérii s Brooklynem

Play off NBA - 2. kolo: Východní konference - 4. zápas Denver - Phoenix. Basketbalista Phoenix Suns Deandre Ayton (vpravo) střílí koš.

Play off NBA - 2. kolo: Východní konference - 4. zápas Denver - Phoenix. Basketbalista Phoenix Suns Deandre Ayton (vpravo) střílí koš. ČTK/AP/David Zalubowski

New York - Basketbalisté Phoenixu bez jediné porážky vyřadili Denver a zahrají si semifinále NBA. V nedělním čtvrtém duelu 2. kola play off zvítězili Suns na hřišti Nuggets 125:118 zejména díky 37 bodům rozehrávače Chrise Paula, který si vytvořil osobní maximum v zápasech vyřazovací části. Série mezi Milwaukee a Brooklynem naopak slibuje drama, jelikož Bucks doma uspěli i podruhé a po výhře 107:96 srovnali na 2:2 na zápasy.

Denver opět musel celý zápas jen dotahovat, protože už v první čtvrtině nabral ztrátu deseti bodů. Ve třetí části se dotáhl na jediný bod, ale 16 minut před koncem frustrovaný Nikola Jokič při snaze plácnout do míče udeřil protihráče Camerona Paynea do obličeje a rozhodčí ho vyloučili. Srbský pivot, který byl zvolen nejužitečnějším hráčem sezony, se před odchodem ze hřiště soupeři omluvil.

"Jen jsem chtěl tvrdě faulovat, protože jsem byl naštvaný, že nebyl odpískán faul na mě. Rozhodně jsem nechtěl někoho zranit nebo udeřit do obličeje," řekl Jokič. "Ještě před rozhodnutím sudích jsem viděl záběry na mém monitoru a nemyslím si, že to byl faul na vyloučení. Nikola šel po míči. Stále jsem v šoku, že ho za to vyloučili," bránil svěřence trenér Denveru Michael Malone.

Phoenix situaci využil a ještě do konce třetí čtvrtiny utekl na 16 bodů. Denver se ještě přiblížil na čtyři, jenže pak dal dva důležité koše Mikael Bridges a poté rozhodl zkušený Paul, který dal v posledních pěti minutách 11 bodů. Celkem trefil 14 z 19 střeleckých pokusů a přidal i sedm asistencí. Devin Booker mu sekundoval s 34 body. Nejlepším střelcem Denveru byl s 25 body Will Barton. Jokič před vyloučením stihl dát 22 bodů.

Milwaukee využilo domácí prostředí ke srovnání série s Brooklynem, který se dostává do potíži se zraněními. Po Jamesi Hardenovi ze zápasu odstoupila i další hvězda Kyrie Irving, který si ve druhé čtvrtině poranil kotník. Těsně před tím Brooklyn přišel o jedenáctibodové vedení a bez Irvinga na všechno zůstal sám Kevin Durant. Dal sice 28 bodů, ale tlaku soupeře neodolal. Bucks v úvodu druhé půle odskočili na rozdíl 16 bodů a vedení už uhlídali.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 34 body Janis Adetokunbo. Další čtyři hráči měli dvouciferný počet bodů. Naopak na straně Brooklynu se kromě Duranta dostal přes deset jen Irving, který před zraněním stihl 11 bodů.

"Vyšetření neodhalilo vážnější zranění, tak uvidíme, jak se dá dohromady před dalším zápasem. Musíme držet palce," řekl trenér Brooklynu Steve Nash.

Výsledky play off NBA - 2. kolo:

Východní konference - 4. zápas:

Milwaukee - Brooklyn 107:96, stav série 2:2.

Západní konference - 4. zápas:

Denver - Phoenix 118:125, konečný stav série 0:4.