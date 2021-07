Phoenix je dvě výhry od premiérového titulu v NBA

Phoenix (USA) - Basketbalisty Phoenixu Suns dělí už jen dvě výhry od premiérového titulu v NBA. Ve druhém utkání finálové série vyhráli doma nad Milwaukee 118:108 a vedou 2:0 na zápasy. Nyní se série přesune na hřiště Bucks, kterým ve čtvrtek nepomohlo ani 42 bodů a 12 doskoků Janise Adetokunba.

"Víme, že nás v Milwaukee čeká bouřlivé prostředí a že to nebude nic lehkého, ale věřím, že jsme připraveni na to uspět i tam," řekl novinářům nejlepší střelec Suns Devin Booker, autor 31 bodů.

Milwaukee přitom začalo lépe, vedlo 21:12 a mírný náskok si drželo až do druhé čtvrtiny. Jenže v závěru první půle Phoenix zabral, odskočil na rozdíl 11 bodů a na začátku druhého poločasu dokonce na 15 bodů. Od té doby už domácí celek Bucks zpět do hry nepustil, když je nechal přiblížit maximálně na pět bodů.

A to i přesto, že Adetokunbo dělal, co mohl, a za třetí čtvrtinu dal 20 z 33 bodů Milwaukee. Stal se tak prvním hráčem s dvacetibodovou čtvrtinou ve finále od roku 1993, kdy se to povedlo Michaelu Jordanovi.

Phoenix sice zaostával pod košem i v protiútocích, ale soupeře ničil trojkami, když trefil 20 ze 40 pokusů. Sedm trojek dal Booker. Ze stínu hvězdnějších spoluhráčů pak vystoupil Mikal Bridges, který si 27 body vytvořil nové osobní maximum v play off, když v základní části dal více bodů jen jednou. Chris Paul přispěl 23 body a osmi asistencemi.

Milwaukee nyní musí spoléhat na to, že se mu povede obrat podobně jako ve čtvrtfinále proti Brooklynu, kdy Bucks rovněž prohrávali 0:2, ale pak sérii 4:2 vyhráli. Tehdy se však Nets zranily opory.

K tomu ale bude Adetokunbo potřebovat větší podporu od spoluhráčů. Zejména Khris Middleton se ve finále trápí a ve druhém utkání dal jen 11 bodů ze 16 střel. Jrue Holiday potřeboval na 17 bodů 21 střel.

"Rozhodně jim dál věřím. Jsou pro nás velmi důležití. Líbí se mi jejich agresivita a obrana a určitě ještě neřekli poslední slovo. Uvidíte v dalším zápase,“ řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Finále play off NBA - 2. zápas: Phoenix - Milwaukee 118:108 (26:29, 56:45, 88:78) Nejvíce bodů: Booker 31, Bridges 27, Paul 23 - Adetokunbo 42, Holiday 17, Connaughton 14. Stav série: 2:0.