Philadelphia výhrou v prodloužení vyrovnala sérii s Islanders

Hokejisté Philadelphie (zprava) James van Riemsdyk, Jakub Voráček a Scott Laughton se radují z gólu v utkání play off proti New York Islanders.

Hokejisté Philadelphie (zprava) James van Riemsdyk, Jakub Voráček a Scott Laughton se radují z gólu v utkání play off proti New York Islanders. ČTK/AP/Frank Gunn

Edmonton/Toronto - Hokejisté Philadelphie porazili v Torontu i díky jedné asistenci českého útočníka Jakuba Voráčka New York Islanders 5:4 ve druhém prodloužení a vyrovnali stav semifinále Východní konference NHL na 3:3 na zápasy. V čase 95:03 rozhodl tečovanou střelou ruský obránce Ivan Provorov. Rozhodující sedmý duel si v Edmontonu v souboji Západní konference vynutil také Vancouver, který vyhrál nad Vegas 4:0.

Do utkání s Islanders lépe vstoupila Philadelphia, která z prvních tří střel dala dva góly. Na střelce úvodní branky Kevina Hayese navázal po Voráčkově asistenci James van Riemsdyk a Flyers ve 12. minutě vedli 2:0.

"Dnes to měl těžké hlavně náš brankář, dvakrát rychle inkasoval a obecně neměl moc práce. Bylo pro něj složité zůstat stoprocentně koncentrovaný, ale jeho výkon postupem času gradoval," komentoval trenér newyorského týmu Barry Trotz výkon Semjona Varlamova, který si připsal 26 zásahů.

Islanders i přes nevydařený start dokázali v rozmezí šesti a půl minuty na přelomu první a druhé třetiny otočit stav díky gólům Dericka Brassarda, Matta Martina a Anderse Leeho. Ten využil přesilovou hru poté, co Flyers pykali za neúspěšnou trenérskou výzvu po gólu na 2:2.

Philadelphia vyrovnala v 34. minutě zásluhou Michaela Raffla, ale závěr druhé třetiny opět patřil Islanders, kteří se brankou uzdraveného Mathewa Barzala dostali zpět do vedení. Do prodloužení poslal duel kanadský útočník Scott Laughton, jenž v 50. minutě proměnil rychlý protiútok.

Na rozhodující branku se v nastaveném čase čekalo 35 minut. Druhý nejdelší duel tohoto ročníku rozhodl třiadvacetiletý Provorov, jenž využil výborné Hayesovy práce.

"Neodehráli jsme nejlepší zápas, přesto jsme ho zvládli poslat do prodloužení a v něm nakonec rozhodnout. Povedlo se nám přesně to, v co jsme doufali. Poslali jsme sérii do sedmého utkání a udrželi si šanci na postup," radoval se kouč Philadelphie Alain Vigneault.

Do sestavy Flyers se po úspěšném boji se vzácnou formou rakoviny kostí vrátil útočník Oskar Lindblom, který naskočil do zápasu po více než osmi měsících. "Snažil jsem se myslet pozitivně. Věděl jsem, že se vrátím na led, ale neměl jsem tušení, kdy to bude. Dnes se mi to splnilo a mohl jsem konečně naskočit po boku těchto skvělých kluků a oslavit důležitou výhru," uvedl čtyřiadvacetiletý Švéd, který odehrál ve třetí formaci Flyers 17 a půl minuty.

"Těžko popsat, jak jsme na něho hrdí. Je to opravdu důležitý člen týmu i celého klubu. Jeho návrat nám dodal spoustu energie. Celá kabina je šťastná z toho, že se po tak vážných problémech dokázal vrátit do hry," řekl Carter Hart, jenž si v brance Flyers připsal 49 zákroků.

Postup se neslavil ani v edmontonské hale Rogers Place, kde hráči Vancouveru dokázali odvrátit i druhý mečbol Vegas a protáhli sérii také na sedm utkání. Hlavní zásluhu na výhře 4:0 měl autor 48 zásahů Thatcher Demko. Brankář Canucks si po povedeném představení připsal první čisté konto v lize.

Čtyřiadvacetiletý Američan, který se kvůli zranění týmové jedničky Jacoba Markströma postavil do branky podruhé za sebou, navázal na výkon z úterního duelu. V tom při prvním startu od začátku v play off NHL inkasoval pouze jednou z 43 střel a v drží si v letošních bojích o Stanleyův pohár nevídanou úspěšnost 98,96 procenta.

Vancouver vedl od třetí minuty díky brance Jakea Virtanena. Po 63 sekundách závěrečné části uklidnil Canucks druhým gólem J.T. Miller, v 49. minutě se trefil obránce Quinn Hughes a výsledek dovršil necelých pět minut před koncem při power play do prázdné branky Bo Horvat, s deseti góly nejlepší střelec play off.

2. kolo play off NHL:

--------

Východní konference (Toronto) - 6. zápas:

New York Islanders - Philadelphia 4:5 v 2. prodl. (1:2, 3:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Branky: 17. Brassard, 22. M. Martin, 24. A. Lee, 40. Barzal - 11. K. Hayes, 12. J. van Riemsdyk (Voráček), 34. M. Raffl, 50. Laughton, 96. Provorov. Střely na branku: 53:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Provorov (oba Philadelphia), 3. Barzal (NY Islanders). Stav série 3:3.

Západní konference (Edmonton) - 6. zápas:

Vancouver - Vegas 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 3. Virtanen, 42. J. T. Miller, 49. Q. Hughes, 56. Horvat. Střely na branku: 23:48. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. J. T. Miller, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver). Stav série 3:3.

Kanadské bodování play off NHL:

1. MacKinnon (Colorado) 14 25 (9+16) 2. Rantanen (Colorado) 14 20 (7+13) 3. Heiskanen (Dallas) 15 19 (5+14) 4. E. Pettersson (Vancouver) 15 18 (7+11) 5. Point (Tampa Bay) 13 18 (6+12) 6. J.T. Miller (Vancouver) 16 18 (6+12) 7. Kadri (Colorado) 14 16 (8+8) 8. Kučerov (Tampa Bay) 13 16 (4+12) 9. Q. Hughes (Vancouver) 16 16 (2+14) 10. Mark Stone (Vegas) 14 15 (6+9) 23. Krejčí (Boston) 13 12 (4+8) 31. Pastrňák (Boston) 10 10 (3+7) 39. Palát (Tampa Bay) 13 9 (5+4) 44. Voráček (Philadelphia) 14 9 (4+5) 49. D. Kubalík (Chicago) 9 8 (4+4) 70. Faksa (Dallas) 15 7 (3+4) 142. Nečas (Carolina) 8 4 (1+3) 162. O. Kaše (Boston) 11 4 (0+4)