New York - Útočník Jakub Voráček chyběl v sestavě Philadelphie v nedělním utkání NHL kvůli zranění v dolní části těla. Flyers i bez něho vyhráli 4:1 na ledě New Yorku Islanders, k čemuž pomohl jednou asistencí Radko Gudas. Tomáš Hertl přispěl gólem k výhře San Jose 5:2 nad Chicagem. Přihrávku si připsal ještě Filip Chytil, který s New Yorkem Rangers podlehl doma Washingtonu 2:3 po nájezdech.

Voráček scházel Philadelphii poprvé od sezony 2015/16, od té doby nastoupil ve všech 242 zápasech až do neděle. Kladenský odchovanec podstoupil podle slov trenéra Flyers Scotta Gordona vyšetření magnetickou rezonancí a čeká se na výsledky. I proto kouč hrál s jedenácti útočníky a sedmi obránci.

Gudas připravil úvodní gól zápasu, když z vlastního pásma poslal puk odrazem o mantinel do útočné třetiny. Zde vybojoval puk Travis Konecny, zbavil se obránce a střelou k bližší tyči skóroval. Český obránce si tím připsal stý bod (22+78) v NHL. Philadelphia svůj náskok zvyšovala až na 4:0, Islanders vstřelili čestný úspěch v 56. minutě.

Hertl otevřel ve třinácté minutě skóre zápasu. Odchovanec pražské Slavie dostal puk do jízdy na útočnou modrou čáru, přebruslil obránce a obelstil i gólmana Cama Warda, jehož překonal střelou mezi betony. San Jose v další průběhu ztratilo vedení 1:0 a 2:1, o výhře rozhodlo třemi góly v závěrečné třetině.

Chytil, jenž se v minulých dvou zápasech nevešel do sestavy Rangers, se podílel v 35. minutě na gólu na 2:2. Devatenáctiletý útočník akrobaticky přiťukl puk v pádu Pavlu Bučněvičovi, který vyrovnal. Chytil dostal důvěru i v rozstřelu, ale neuspěl a zápas rozhodl po něm jedoucí Alexandr Ovečkin. Ruský kanonýr sice nezakončil, protože mu puk vypíchla hozená hokejka brankáře Alexandara Georgijeva, ale rozhodčí situaci posoudili jako technický gól.

NHL:

NY Rangers - Washington 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. R. Strome, 35. Bučněvič (Chytil) - 3. Hagelin, 10. Burakovsky, rozhodující sam. nájezd Ovečkin. Střely na branku: 24:39. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Georgijev (Rangers), 3. Hagelin (Washington).

NY Islanders - Philadelphia 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Branky: 56. Pelech - 9. Konecny (Gudas), 15. Sanheim, 24. Laughton, 36. Couturier. Střely na branku: 30:26. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Elliott, 3. Provorov (všichni Philadelphia).

Vegas - Vancouver 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky: 26. Pacioretty, 29. Carpenter, 39. R. Smith. Střely na branku: 48:19. Diváci: 18.303. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Carpenter, 3. Fleury (všichni Vegas).

Anaheim - Colorado 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 4. Silfverberg, 31. Fowler - 45. Brassard. Střely na branku: 23:26. Diváci: 16.690. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Silfverberg, 3. Manson (všichni Anaheim).

Florida - Ottawa 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Branky: 10. Barkov, 16. Brouwer - 6. Z. Smith, 26. Gibbons, 38. Balcers. Střely na branku: 32:33. Diváci: 11.752. Hvězdy zápasu: 1. Balcers (Ottawa), 2. Sheahan, 3. Barkov (oba Florida).

Columbus - Winnipeg 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky: 12. N. Foligno, 38. S. Jones - 21., 48., 58. a 60. Wheeler, 3. Niku. Střely na branku: 42:26. Diváci: 16.091. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. N. Foligno (Columbus).

Minnesota - Nashville 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 37. Fehr, 40. Zucker - 6. Bonino, 56. F. Forsberg, rozhodující sám. nájezd Johansen. Střely na branku: 26:43. Diváci: 18.885. Hvězdy zápasu: 1. Johansen (Nashville), 2. Stalock, 3. Zucker (oba Minnesota).

San Jose - Chicago 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 49. a 58. M. Karlsson, 13. Hertl, 22. Meier, 45. Sörensen - 20. D. Strome, 27. Gustafsson. Střely na branku: 34:30. Diváci: 17.252. Hvězdy zápasu: 1. M. Karlsson, 2. Heed, 3. Sörensen (všichni San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 66 50 4 12 258:174 104 2. Boston 65 39 9 17 194:161 87 3. Toronto 65 40 4 21 233:186 84 4. Montreal 66 35 7 24 201:193 77 5. Buffalo 65 30 8 27 187:207 68 6. Florida 65 28 11 26 207:224 67 7. Detroit 65 23 9 33 179:223 55 8. Ottawa 66 23 5 38 195:246 51

Metropolitní divize:

1. Washington 66 38 7 21 226:208 83 2. NY Islanders 65 37 7 21 187:157 81 3. Carolina 65 36 6 23 196:176 78 4. Pittsburgh 65 34 9 22 226:202 77 5. Columbus 65 36 3 26 203:197 75 6. Philadelphia 66 32 8 26 201:219 72 7. NY Rangers 65 27 11 27 190:218 65 8. New Jersey 66 25 8 33 188:223 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 65 39 4 22 222:193 82 2. Nashville 68 38 5 25 202:180 81 3. St. Louis 65 34 6 25 187:181 74 4. Dallas 65 33 5 27 166:170 71 5. Minnesota 66 32 7 27 182:191 71 6. Colorado 66 28 12 26 216:208 68 7. Chicago 66 27 9 30 220:250 63

Pacifická divize:

1. Calgary 65 41 7 17 232:186 89 2. San Jose 66 39 8 19 238:206 86 3. Vegas 67 36 5 26 201:187 77 4. Arizona 65 32 5 28 176:183 69 5. Vancouver 66 27 9 30 180:206 63 6. Edmonton 65 28 7 30 183:213 63 7. Anaheim 66 25 9 32 144:203 59 8. Los Angeles 65 24 8 33 158:207 56

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 66 106 (31+75) 2. P. Kane (Chicago) 65 94 (40+54) 3. McDavid (Edmonton) 61 90 (33+57) 4. J. Gaudreau (Calgary) 65 83 (30+53) 5. Crosby (Pittsburgh) 62 83 (29+54) 6. MacKinnon (Colorado) 66 82 (33+49) 7. Rantanen (Colorado) 66 82 (28+54) 8. Draisaitl (Edmonton) 65 81 (40+41) 9. Point (Tampa Bay) 64 80 (36+44) 10. Wheeler (Winnipeg) 65 80 (17+63) 27. Pastrňák (Boston) 56 66 (31+35) 51. Voráček (Philadelphia) 65 59 (18+41) 53. Hertl (San Jose) 61 58 (29+29) 60. Krejčí (Boston) 65 55 (15+40) 117. Vrána (Washington) 65 40 (19+21)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 45 branek, 2. Draisaitl (Edmonton), P. Kane (Chicago) oba 40, 4. Tavares (Toronto) 37, 5. Point (Tampa Bay), Skinner (Buffalo), DeBrincat (Chicago), Pavelski (San Jose) všichni 36, 9. Atkinson (Columbus) 35, 10. Landeskog, MacKinnon (oba Colorado), McDavid (Edmonton), Stamkos (Tampa Bay) všichni 33, ...15. Pastrňák (Boston) 31, 22. Hertl (San Jose) 29, 79. Vrána (Washington) 19, 87. Voráček (Philadelphia) 18.