Philadelphia podlehla v NBA Washingtonu, Brooklyn prohrál pošesté za sebou

New York - Basketbalisté Washingtonu uťali v NBA sérii šesti porážek, když nečekaně zvítězili 106:103 na hřišti Philadelphie. Sixers neuspěli po pěti výhrách a propadli se na třetí místo Východní konference. Až šestý je Brooklyn, který při zranění hvězdy Kevina Duranta prohrál už šestý zápas za sebou, Sacramentu podlehl 101:112. Kings uspěli po sedmi porážkách.

Skvělý výkon předvedl Lu Dort, když 14 body v prodloužení zařídil Oklahoma City výhru 120:114 nad Dallasem. Los Angeles Lakers i bez LeBrona Jamese vyhráli 99:94 nad Portlandem.

Washingtonu chyběl nejlepší střelec Bradley Beal, přesto svedl s Philadelphií vyrovnanou bitvu zejména díky triple doublu Spencera Dinwiddieho za 14 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí a 24 bodům Kylea Kuzmy. Wizards ve druhé čtvrtině vedli o 12 bodů, ale jinak se oba týmy střídaly v mírném vedení. V koncovce zazářil washingtonský pivot Montrezl Harrell, který v posledních pěti minutách dal osm bodů a pomohl ubránit Joela Embiida. Hvězda Philadelphie sice posbírala 27 bodů a 14 doskoků, ale za posledních sedm minut dala jen tři body a nechala se zblokovat při nájezdu, kterým mohla osm vteřin před koncem vyrovnat.

Brooklyn proti Sacramentu potvrdil špatné období, když se nemohl opřít o žádnou ze svých hvězd. Durant je zraněný a Kyrie Irving s Jamesem Hardenem se trápili střelecky - dohromady dali jen 18 bodů. Irving trefil pět z patnácti střel a měl 14 bodů, Harden dokonce jen dvě z jedenácti a dal pouze čtyři body. Za posledních 11 let dal Harden méně bodů v utkání jen v závěru minulé sezony, kdy ze zápasu odstoupil kvůli zranění už po čtyřech minutách bez bodu.

Nejlepším střelcem Brooklynu byl s 21 body pivot Nic Claxton, Sacramento mělo hned sedm dvouciferných střelců. "Nic se neděje. Chybí nám zranění hráči a snažíme se zjistit, co funguje, co ne a jak to poskládat pro zbytek sezony. Zas to bude lepší. Snad už po přestávce pro Utkání hvězd," řekl Harden, který měl v minulých dnech také zdravotní potíže.

Naopak vydařený střelecký večer prožil LaMelo Ball, ale ani jeho osobní rekord 38 bodů nestačilo Charlotte k vítězství nad Bostonem, který i díky šesti trojkám a 23 bodům Joshe Richardsona vyhrál doma 113:107. Také Luka Dončič sám na vše nestačil, proti Oklahoma City dal 40 bodů, ale Thunder zvítězili v prodloužení. Dončič mohl nastavení odvrátit, ale dlouhou trojku s klaksonem neproměnil. V přidané pětiminutovce řádil hostující Dort, který dal 14 bodů svého týmu v řadě a zařídil Oklahoma City druhou výhru za sebou. Český reprezentant Vít Krejčí u toho kvůli zranění nebyl.

Lakers proti Portlandu nastoupili bez klíčového hráče LeBrona Jamese, kterého ale dokázaly nahradit další hvězdy. Anthony Davis zapsal 30 bodů a 15 doskoků, Carmelo Anthony 24 bodů a Russell Westbrook měl devět bodů, 10 doskoků a 13 asistencí. Zápas rozhodl Davis, když za vyrovnaného stavu dvě a půl minuty před koncem dal koš s faulem a následně čtyřmi trestnými hody postupně získal šestibodové vedení, které už Lakers uhájili.

Výsledky NBA

Boston - Charlotte 113:107, Dallas - Oklahoma City 114:120 po prodl., Houston - Cleveland 115:104, Indiana - Orlando 118:119, LA Lakers - Portland 99:94, New York - Memphis 108:120, Philadelphia - Washington 103:106, Sacramento - Brooklyn 112:101, Utah - Denver 108:104.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 51 31 20 60,8 2. Brooklyn 51 29 22 56,9 3. Toronto 49 26 23 53,1 4. Boston 53 28 25 52,8 5. New York 52 24 28 46,2

Centrální divize:

1. Chicago 50 32 18 64,0 2. Milwaukee 53 32 21 60,4 3. Cleveland 52 31 21 59,6 4. Indiana 53 19 34 35,8 5. Detroit 50 12 38 24,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 52 32 20 61,5 2. Charlotte 52 28 24 53,8 3. Atlanta 50 24 26 48,0 4. Washington 51 24 27 47,1 5. Orlando 53 12 41 22,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 54 36 18 66,7 2. Dallas 52 29 23 55,8 3. New Orleans 51 19 32 37,3 4. San Antonio 52 19 33 36,5 5. Houston 51 15 36 29,4

Severozápadní divize:

1. Utah 52 31 21 59,6 2. Denver 51 28 23 54,9 3. Minnesota 51 26 25 51,0 4. Portland 52 21 31 40,4 5. Oklahoma City 50 16 34 32,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 50 41 9 82,0 2. Golden State 52 39 13 75,0 3. LA Clippers 53 26 27 49,1 4. LA Lakers 52 25 27 48,1 5. Sacramento 53 19 34 35,8