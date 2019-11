Phil X včas vyměnil hokejku za kytaru a hraje v kapele Bon Jovi

Praha - Kanadský kytarista Phil Theofilos Xenidis vystupujícím pod jménem Phil X, který nahradil Richieho Samboru ve slavné americké skupině Bon Jovi, není typickým fanouškem hokeje, jako většina jeho krajanů. Rodák z Toronta, který v současné době v Evropě představuje nahrávky své další skupiny The Drills, zkoušel hrát hokej jako malý kluk. Ale byla to podle jeho slov katastrofa. "Jsem viditelně lepší kytarista než hokejista," řekl dnes v rozhovoru s ČTK.

S rockovou kapelou The Drills vydal Phil X nahrávku s názvem Stupid Good Lookings, Vol. 1 a videoklip k písni No Woman Of Mine, který posluchače zve do kalifornského studia, kde skladba vznikala. "Miluju Evropu a mám hrozně rád evropské publikum, které jsem poznal s Bon Jovi. Chtěl bych tady představit The Drills, se kterými v únoru vydáme Stupid Good Lookings, Vol. 2 a v březnu plánujeme koncerty v Evropě. Nejblíže České republiky se objevíme ve Vídni. V pauze, která nastane v dubnu mezi koncerty The Drills a turné Bon Jovi bych chtěl přidat ještě nějaké koncerty. Byl bych rád, kdyby se jeden z nich uskutečnil v Praze," uvedl.

Phil X si vydobyl uznání jako vyhledávaný studiový muzikant, který spolupracoval s umělci, jakými jsou Tommy Lee, Alice Cooper, Orianthi nebo Rob Zombie. V roce 2018 nahrál kytarové sólo do skladby Nejlepší, kterou znám na album EvoLucie české kapely Lucie. Tu navštíví na jejím dnešním koncertu v Hradci Králové. "Ta píseň se mi hrozně líbí, i když nerozumím českému textu, je to taková rocková hymna," konstatoval.

V roce 2011 Phil X dočasně nahradil kytaristu Richieho Samboru v Bon Jovi. V roce 2013 se stal stálým koncertním členem kapely a v roce 2016 stálým členem kapely. V sestavě jedné z nejúspěšnějších skupin v historii rockové hudby, která loni vstoupila do Rokenrolové síně slávy, letos 2. října v peruánské Limě zakončil její světové turné The This House Is Not for Sale Tour. "Teď s Bon Jovi natáčíme novou desku, která vyjde první polovině roku 2020, kde jsem součástí celého procesu při její tvorbě jako plnohodnotný člen skupiny. Hrát v takhle slavné a dobré kapele je snem asi každého muzikanta, pro mě ale nejdůležitější, že hraju. A je jedno, jestli pro 60.000 lidí nebo pro 60 někde v klubu, užívám si, že mohu být na pódiu," sdělil.

Kytarista vzpomíná, že informace o nástupu do Bon Jovi jej tehdy zastihla během nakupování. "Zjistil jsem, že mám hodinu na to, abych se sbalil, nastoupil do letadla a odletěl do Calgary v Kanadě, kde ten večer bylo vystoupení. Skladby jsem si musel oživit po cestě," uvedl.

Po odchodu z Bon Jovi v roce 2013 udržuje Sambora s kapelou stále přátelské kontakty. "Nemáme žádný problém. Třeba v New Jersey se přišel podívat na koncert a dokonce s námi dal zvukovou zkoušku. Pak se a mnou stavil a řekl, že mi to jde," podotkl Phil X.