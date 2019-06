Phil Collins v Praze hrál hity a vzpomínal i na Genesis

Praha - V pražské O2 areně dnes vyvolal nadšení publika britský popový hudebník Phil Collins. Osmašedesátiletý zpěvák a bubeník, který před časem znovu nastartoval svoji hudební kariéru, se představil běhěm svého turné s názvem Still Not Dead Yet Live. Program tvořily především písně z jeho úspěšných sólových alb No Jacket Required, ... But Seriously a Face Value, které většinou odzpíval vsedě. Došlo i na hity z dob Collinsova působení ve slavné kapele Genesis. Koncert podle pořadatelů navštívilo 17.000 lidí, většinou střední generace.

Právě v pražské O2 areně zakončil Collins v roce 2005 světové turné Final First Farewell Tour, jež avizoval jako poslední. V Praze o dva roky později příležitostně koncertoval s kapelou Genesis. Na sólovou dráhu se vrátil v roce 2015. "Myslel jsem si, že budu v klidu odpočívat, ale díky fanouškům, mé rodině a podpoře některých mimořádných umělců jsem znovu objevil svou vášeň pro hudbu a koncertování. Nastal čas si to všechno zopakovat a jsem opravdu nadšený. Přijde mi to jako správná věc," uvedl ke svému návratu Collins.

Jeden z nejúspěšnějších hudebníků své generace zahájil koncert za doprovodu kapely posílené o dechovou sekci a čtyřčlenný sbor baladou Against All Odds (Take a Look at Me Now), kterou složil pro stejnojmenný film z roku 1984 a byl za ní nominován na Grammy. Následoval jásotem přítomných provázený hit Another Day in Paradise, první singl z úspěšného alba ...But Seriously, v jehož textu Collins poukazuje na problém bezdomovectví. Svoje působení ve skupině Genesis připomněl už v první polovině vystoupení, kam zařadil píseň Throwing It All Away z alba Invisible Touch z roku 1986 a skladbu Follow You Follow Me, která před jednačtyřiceti lety provázela desku ...And Then There Were Three... jako singl. Hudbu doprovodily záběry Genesis z dob jejich největší slávy v 80. a 90. letech.

Dárkem pro pamětníky byla také píseň In the Air Tonight z roku 1981, která se objevila na prvním Collinsově sólovém albu Face Value. Ještě předtím zpěvák uvolněně žertoval při představování kapely, ve které hraje na bicí jeho osmnáctiletý syn Nicholas. Spokojené publikum si poté zapívalo při You Can't Hurry Love, převzaté písni od The Supremes, Dance Into the Light a další vzpomínce na Genesis Invisible Touch. S pražským publikem se londýnský rodák rozloučil jednou ze svých nejznámějších písní Take Me Home.

Collins dosáhl 40 prvních míst v singlové UK Top 40, což se v 80. letech nepovedlo žádnému jinému umělci. Začínal jako bubeník a poté působil jako frontman Genesis, sólově debutoval v roce 1981. Následovala úspěšná kariéra velice plodného hitmakera. V Praze se poprvé představil v roce 1997 na koncertě ve sportovní hale na Výstavišti.