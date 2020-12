Pfizer jedná s EU o využítí více dávek vakcíny z lahvičky

Praha - Výrobce vakcíny proti koronaviru jedná s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) o tom, zda je možné z jedné lahvičky využít více dávek vakcíny než současných pět. ČTK to dnes napsal Tomáš Sazima, mluvčí společnosti Pfizer, která společně s firmou BioNTech vakcínu vyrábí. Na možnost odebrat z lahvičky až šest dávek upozornil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), který kvůli tomu oslovil šéfku Evropské komise. Podle schválených dokumentů k vakcíně, které jsou pro zdravotníky závazné, je lahvička určena na využití pěti dávek očkování.

Zdravotníci, kteří s vakcínou zacházejí, se musí řídit pravidly, která jsou popsána v takzvaném souhrnu údajů o přípravku. V dokumentu, který má ČTK k dispozici, se píše, že jedna injekční lahvička obsahuje pět dávek. Dokument, který schválila EMA i EK, je pro zdravotníky závazný. Pokud by postupovali v rozporu s ním, nesli by odpovědnost za to, kdyby lidé například měli kvůli neschválenému použití zdravotní problémy.

K tomu, aby bylo možné využít z lahvičky šest dávek, je nutné oficiální povolení výrobce a lékové agentury. Babiš proto požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby EMA využití šesti dávek z jedné lahvičky schválila.

"Můžeme potvrdit, že v tuto chvíli probíhají konzultace mezi společnostmi Pfizer a BioNTech a evropskou lékovou agenturou o množství dávek, které lze z injekční lahvičky využít a o podmínkách, za kterých tak lze učinit," uvedl Sazima. Dokud EMA nerozhodne, Pfizer nechce možnost využití šesti dávek komentovat, ani vydávat žádná doporučení. Jaké množství očkovací látky zbude v lahvičce po vyčerpání povolených pěti dávek, závisí podle Sazimy mimo jiné na typu jehel a injekčních stříkaček, které jsou použity. "Zbývající množství se tedy může lišit," dodal mluvčí.

Možnost získat z lahvičky šest dávek vakcíny dnes potvrdil i vedoucí lékárník Fakultní nemocnice v Motole Petr Horák. Výrobce počítá při plnění lahvičky a stanovení počtu dávek podle Horáka s takzvaným "mrtvým objemem", který vzniká při natažení každé injekční stříkačky.

Očkování první vakcínou povolenou pro použití v EU od firem Pfizer a BioNTech začalo v Česku v neděli. Stát má objednány závazně zhruba čtyři miliony dávek, každý očkovaný musí dostat dvě. Na základě uplatněné opce by mělo být možné získat ještě dalších asi 2,4 milionu dávek.