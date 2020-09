Pěvkyně Soňa Červená si k 95. narozeninám darovala Nadační fond

Praha - Pěvkyně Soňa Červená si ke svým 95. narozeninám, které připadnou na 9. září, darovala Nadační fond podporující talentované pěvce, hudebníky a jiné výjimečné počiny. Podrobnosti včetně složení rady představí 9. září na setkání ve Státní opeře. Mezzosopranistka, která v 60. letech emigrovala za dramatických okolností z totalitního Československa a po roce 1989 se vrátila zpět, to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Kultura je to nejdůležitější pro náš národ. Jsem také členkou Bohemian Heritage Fund, takže vím, o co jde. Já jsem ovšem jen malá ryba, ale kdyby bylo takových rybiček víc, 'náš národ by neskonal...', jak to Bedřich Smetana zhudebnil v Libuši," řekla.

Na středečním setkání Červená také pokřtí nové CD s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta Titus a Requiem z roku 1956. V Titovi ztvárnila roli Annia. "Nahrávka dosud nevyšla na žádném nosiči, byla v archivu Českého rozhlasu. Když jsme opustila zem, nesmělo se vysílat nic spojeného s mým jménem, mé jméno mělo být - na věčné časy - vymazáno", uvedla pěvkyně.

V pozvánce do Státní opery Červená uvádí, že je zakázán vstup s květinami. "Já miluji všechno, co žije. Když se kytka ustřihne, tak je z ní mrtvolka. To jsou pak smutné květiny," vysvětlila vegetariánka a věřící katolička.

Představení Nadace v den narozenin Červené bude jedinou oslavou. "Nemohu za to, že mám narozeniny, to není žádná moje zásluha," prohlásila.

I přes pokročilý věk Červená stále chodí na divadelní premiéry a občas se objeví na jevišti. Například dnes má recitál za doprovodu klavíristy Karla Košárka v malém pražském divadle Ungelt. "Tam se mohu svému publiku dívat do očí a ten kontakt mě baví. Do hlediště se vejde 80 návštěvníků, takže nemusí mít roušky. To jsem si dobře vybrala," uvedla.

Umělkyně držící se hesla 'nic nesmí zemřít, abych já žila' bez problémů zvládla i opatření proti šíření koronaviru. "Tři měsíce jsem byla doma. Konečně jsem si krásně uklidila knihovnu, přehrála všechna CD - a mám jich na sta - byl to nalezený čas, užila jsem si to. Nevadí mi být sama, jsem takový poustevník, sama se sebou se nenudím," podotkla.

Červená zpívala v nejvýznamnějších operních domech, v San Francisku byla rekordních 11 sezon. Mimořádné výkony podávala v operách Richarda Wagnera a Leoše Janáčka. Její nejslavnější rolí byla Carmen. Tu zpívala na předních světových scénách více než stopadesátkrát. V roce 2004 obdržela jako zvláštní cenu kolegia cenu Thálie, v roce 2011 z rukou ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis a 28. října 2013 ji prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. U příležitosti jejích devadesátin ji v roce 2015 tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) udělil titul Dáma české kultury.

Před dvěma lety získala Červená osvědčení o pojmenování planetky č. 26897, která nyní nese jméno Červená. 19. ledna 2019 převzala ve Smetanově síni pražského Obecního domu Cenu klasické hudby Classic Prague Awards za celoživotní přínos. Vedle zpěvu se Červená uplatnila i jako herečka. Ve Stavovském divadle vytvořila v režii Roberta Wilsona hlavní roli v Čapkově Věc Makropulos a postavu Dr. Milady Horákové v Březinově Zítra se bude... Diváci ji také znají jako Frau König z filmu režiséra Jana Hřebejka Pupendo.