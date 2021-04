Pěvkyně Eva Urbanová chystá různé koncerty, na nichž zazpívá operu i rock

Praha - Jedna z nejvýznamnějších českých sopranistek Eva Urbanová, která je známá jako pěvkyně dvou uměleckých tváří, chystá koncerty, na nichž zazpívá operu i rock. Rodačka ze Slaného přichystala ke svým 60. narozeninám připadajícím na 20. dubna operní vystoupení, které se však vzhledem k pandemické situaci uskuteční bez diváků 20. května v Ostravě. Živě ho bude přenášet televize Noe. Na podzim by se pak měly uskutečnit odložené koncerty projektu Druhá tvář, pop-opery s uskupením Barock. Urbanová to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Jsou tam belcantové písně, od Andrea Bocelliho, Vangelise i převzaté skladby kvarteta Il Divo. Ve druhé půli si v programu zazpívám rockovou hudbu skupin Nightwish, Queen, Nazareth nebo zpěváka Billyho Idola, u které si zařádím," sdělila Urbanová.

Další setkání s klasickou hudbou pěvkyni čeká 30. května, kdy vystoupí na open air koncertu z Nepomuka k poctě blahořečení Jana Nepomuckého. "Naposledy jsem na jevišti stála v Národním divadle loni na podzim, kdy jsme si těsně před lockdownem mohla zazpívat Kostelničku," připomněla.

Právě role Kostelničky z opery Její pastorkyňa od Leoše Janáčka jí před lety vynesla Thálii. Považuje ji za svoji nejoblíbenější. "Janáčkovu hudbu mám velice ráda. V prosinci jsme připravovali novou inscenaci Káti Kabanové v Národním divadle, kde zpívám Kabanichu. Je to absolutně negativní a zlá žena. Říkala jsem si, že když nikdy ve svém životě nebudu tchýně, tak si alespoň tu pořádnou zahraju," podotkla.

Další srdeční záležitostí Urbanové je Libuše, kterou by si měla zazpívat 3. září na open air na hradě Střekov. "Už ji překládáme od loňského května, tak to snad tentokrát už klapne," uvedla. Zvláštní vztah má Urbanová také k roli Cizí kněžny ve Dvořákově Rusalce, ve které debutovala v dubnu 1987 v Divadle J. K. Tyla v Plzni. "Vždy si Cizí kněžnu zazpívám velice ráda, ale teď když vystupuju v Rusalce, tak zpívám Ježibabu a Cizí kněžnu dohromady, a to se mi moc líbí," sdělila majitelka sopránu s rozsahem tří oktáv, která si zazpívala i titulní Rusalku, například v režii populárního filmového tvůrce pohádek Zdeňka Trošky ve Státní opeře nebo na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Pěvkyně označená bývalým ředitelem Národního divadla v Praze Ondřejem Černým za "klenot Národního divadla a osobnost, která nemá v oboru dramatického sopránu konkurenci", neměla vstup na operní scénu snadný. Před kariérou i během ní se musela vypořádat s mnoha handicapy. Například kvůli tomu, že pochází z věřící rodiny, neabsolvovala za komunistického režimu konzervatoř. "Celý svůj život jsem se snažila, abych měla jako člověk svůj čistý štít. Kdybych někdy ustoupila, tak by se mi podařilo třeba splnit ještě více věcí, ale jsem spokojená, že jsem vedla život tak, že jsem si večer vždycky mohla lehnout s čistým svědomím," prohlásila.