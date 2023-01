Peugeot chce prodloužit životnost elektromobilů na 25 let

Zatímco současné vozy se spalovacími vozy mají životnost přibližně patnáct let, v případě elektromobilů Peugeot s elektrickým pohonem to má být o pět až deset let více.

Také tato informace zazněla během speciální akce Peugeot E-Lion Day. Při ní se také veřejnost mohla dozvědět, že během následujících dvou let tato automobilka se lví hlavou ve svém znaku uvede na trh celkem pět nových elektrických aut.

Kromě již odtajněných modelů E-308 a E-308 SW to bude také E-408, E-3008 a E-5008. Již pro první dva typy Peugeot připravil inovovaný elektrický pohon. Vůz bude mít mít výkon 156 koňských sil a dojezd přes 400 kilometrů. Homologovaná spotřeba v režimu WLTP bude činit jen 12,7 kWh na sto kilometrů.

Již ve druhé polovině letošního roku bude mít premiéru nová generace rodinného vozu 3008, který s elektrickým pohonem dostane logické označení E-3008. U něho se plánuje dojezd až 700 kilometrů a pohon budou mít na starosti až tři elektromotory. Schopné budou roztáčet všechna kola vozu.

Tento model bude prvním, který získá novou koncernovou platformu STLA Medium. Zřejmě o rok později bude připraven nový Peugeot E-5008.

Zřejmě nejdůležitějším sdělením byl ale fakt, že Peugeot připravuje koncept prodloužení životnosti elektrických aut až na 25 let. Jednak díky technickým řešením vyplývající z nových platforem a jednak díky renovaci a recyklace základních dílů. Současně budou moci zákazníci využívat možnost „upgrade“. To má spočívat jednak ve vylepšování software a funkcí, ale také ve fyzické obnově například sedaček či čalounění.

Autonaelektřinu.cz