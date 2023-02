Petržilková a dva čtvrtkaři zaběhli ostré limity pro účast na HME

Ostrava - Druhý den halového mistrovství České republiky v atletice ozdobily závody na 400 metrů. Tereza Petržilková, Matěj Krsek i Vít Müller na šampionátu v Ostravě splnili limity Evropské atletiky (EA) pro účast na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu a zajistili si tam start. Nejlepší česká čtvrtkařka Lada Vondrová testovala rychlost na dvoustovce, kterou vyhrála.

Fotogalerie

Petržilková si vylepšila osobní rekord o čtvrt sekundy na 52,19. Potřebný výkon splnila o setinu sekundy. "To, že jsem zvládla běžet sama na sebe takhle těžký závod a je z toho absolutní osobní rekord, to je pro mě asi nejvíc," řekla na svazovém webu. Cítí ještě potenciál na rychlejší čas, protože po předchozím mítinku Czech Indoor Gala onemocněla. "Měla jsem manko a teď se do toho teprve dostávám, takže si myslím, že tam je prostor se posunout," dodala.

Ještě výrazněji si osobní maximum posunul Krsek, který z něj ubral 35 setin na 46,19 a po třech titulech z venkovních šampionátů získal první v hale. "Strašně se mi ten běh líbil. Bylo to takový zadarmo, uvolněný, příjemný. Od začátku do konce skvělý běh z mého pohledu," liboval si. Pod hodnotu limitu EA 46,35 se dostal i stříbrný Müller. Elitní český překážkář finišoval v čase 46,22.

Rychlostní test se vydařil Vondrové, která si v rozběhu a ve finále vylepšila osobní maximum celkem o více než tři desetiny na 23,36. O rekord šampionátu se na patnáctistovce časem 3:40,25 postaral Filip Sasínek. Jeho partnerka Kristiina Mäki na patnáctistovce nestartovala.

Osmý republikový titul v hale získal dálkař Radek Juška, který triumfoval i se zraněnou pravou rukou, na níž měl v oblasti zápěstí a předloktí ortézu. "Zakopl jsem doma na schodech a vrazil jsem rukou do zdi, mám tam nalomené dvě kůstky," uvedl při rozhovoru na ploše. Ve vyrovnané sérii dolétl nejdál na 787 centimetrů, takže mu chyběly tři centimetry ke splnění potvrzovacího výkonu Českého atletického svazu pro účast na HME.

Výsledky halového mistrovství ČR v atletice

Muži:

200 m: 1. Macík 20,90, 2. Polák (oba Dukla Praha) 20,91, 3. Kubelík (Atletika Jihlava) 21,08.

400 m: 1. Krsek (TEPO Kladno) 46,14, 2. Müller (Dukla Praha) 46,22, 3. Tesař (Stará Boleslav) 46,60.

800 m: 1. Kotyza (Univerzita Brno) 1:47,66, 2. Šnejdr (Slavia Praha) 1:48,57, 3. Dudycha (Vysoké Mýto) 1:48,72.

1500 m: 1. Sasínek (Hodonín) 3:40,24, 2. Friš (Dukla Praha) 3:41,83, 3. Boketta (Atletika Jižní Město) 3:42,07.

Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 787, 2. Meindlschmid (Slovácká Slavia Uherské Hradiště) 765, 3. Jodl (Sokol České Budějovice) 733.

Výška: 1. Štefela 219, 2. Adámek (oba Škoda Plzeň) 213, 3. Vaněk (Spartak Praha 4) 201.

Tyč: 1. Holý (USK Praha) 550, 2. Bárta (Dukla Praha) 540, 3. Ščerba (Ústí nad Labem) 530.

4x200 m: 1. Univerzita Brno 1:28,44, 2. Slavia Praha 1:30,44, 3. Kotlářka Praha 1:32,47.

Ženy:

200 m: 1. Vondrová 23,36, 2. Kožuškaničová (obě USK Praha) 23,73, 3. Kolářová (SSK Vítkovice) 23,94.

400 m: 1. Petržilková (Škoda Plzeň) 52,19, 2. Pírková (USK Praha) 52,86, 3. Bendová (Olymp Praha) 53,48.

800 m: 1. Štoudková (Blansko) 2:05,32, 2. Ficenec (Dukla Praha) 2:05,67, 3. Holubová (Sokol České Budějovice) 2:06,37.

1500 m: 1. Rašková (USK Praha) 4:27,11, 2. Matějková (Slavia Praha) 4:27,48, 3. Štoudková 4:28,40.

Dálka: 1. Kučerová (Olymp Brno) 627, 2. Hůlková (Dukla Praha) 597, 3. Šínová (Atletika Jižní Město) 587.

Koule: 1. Korečková (Hvězda Pardubice) 14,01, 2. Trčová (Dukla Praha) 13,98, 3. Tomášková (Olomouc) 13,35.

4x200 m: Škoda Plzeň 1:37,36, 2. Slavia Praha 1:40,29, 3. Sokol SG Plzeň-Petřín 1:41,63.