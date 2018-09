Hradec Králové - Rodinná společnost Petrof Hradec Králové, která je předním evropským výrobcem pian a klavírů, při příležitosti 100. výročí založení Československa dnes večer představila nové jubilejní piano nazvané Republika. Zahájila tím pásmo akcí připomínající výročí.

"Firma v roce 1918 fungovala už 54 let, vedla ji druhá generace rodiny Petrofů, už tehdy jsme měli asi 250 zaměstnanců a vyváželi do celého světa. Éra první republiky byla pro nás zásadní, firmě se velmi dobře dařilo. Ten, kdo neměl doma piano, jakoby nebyl," řekla novinářům prezidentka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová.

Podle ředitele výzkumu a vývoje firmy Petrof Ivana Vaculíka výroba piana Republika trvala asi rok, byly použity vybrané materiály a nástroj byl dekorován prvky, které výročí připomínají: vlajka, znak a tvar prvorepublikového Československa. Průměrná doba výroby piana je v Petrofu pět až šest měsíců. "Když se blížilo výročí republiky, řekl jsme si, že bychom měli nějakým malým nástrojem k výročí přispět. Zvolili jsme nejprodávanější model 125. Je výjimečný také použitými materiály, které mají vztah k republice," řekl ČTK Vaculík. Například rezonanční deska je ze smrku vytěženého v Beskydech, je použitý i javor ze Slovenska a ořech ze Zakarpatské Ukrajiny.

K výročí firma chystá také řadu kulturních akcí. Například od 16. do 21. října bude v prosklené části pianosalonu výstava obrazů výtvarnice Jany Bačové Kroftové Tváře první republiky. Půjde o portréty 14 významných osobností hradeckého kraje, které se podílely na vzniku a utváření demokratického Československa. Nebude chybět Josef Čapek, Karel Čapek, František Ulrich, Josef Vanický, Rudolf Medek, Alois Rašín či František Kupka. V plánu je i několik koncertů.

Dnešní akce se konala v reprezentačních prostorech obchodního a kulturního centra Petrof Gallery. Centrum v hodnotě 60 milionů korun podnik dokončil loni. Pořídil jej rekonstrukcí a přístavbou jedné z hal na okraji výrobního areálu. Jeho součástí jsou prodejní salon, kavárna a víceúčelová hala pro 500 lidí pro pořádání koncertů, konferencí či společenských setkání.

Ročně hradecká firma vyrobí do 2000 nástrojů s logem Petrof, nejvíce jich vyváží do Číny. Loni zvýšila tržby o devět procent na 254 milionů korun. Růst podnik vykázal čtvrtý rok po sobě a loňský prodej byl nejvyšší za posledních devět let. Zisk firma zvedla o polovinu na 12,6 milionu korun.